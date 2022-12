Natal é sinônimo de Jesus e Salvação, ensina pastor Samuel Câmara

Jesus de Nazaré é a figura central da civilização; aquele que, definitivamente, fez a maior diferença no mundo. A vida de Jesus, nesta terra, foi extraordinária, de qualquer ângulo que se enxergue, em qualquer contexto que se leia. Mas quando celebramos o Seu nascimento, o fazemos de maneira completamente diferente da que geralmente se faz dos outros personagens da história. Quando é hora de homenagear as imponentes figuras da história, não pensamos neles como bebês, e sim por suas contribuições como adultos. A obra de Jesus como adulto foi, obviamente, mais importante do que a de qualquer outra pessoa, mas por ocasião do Natal pensamos Nele especialmente como “um menino”.

O profeta Isaías escreveu: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9.6). “Um menino nos nasceu”, ou seja, Jesus se tornou um de nós, nascendo da mesma forma que todos os simples mortais. “Um filho se nos deu”, ou seja, Jesus era Deus em forma humana, chamado também de o Filho de Deus, aquele que se tornou carne e habitou entre nós como “Filho do Homem”.

Jesus foi o maior presente de Deus para a humanidade: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).

O anjo Gabriel anunciou assim Seu nascimento: “E lhe porás o nome de JESUS, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados”. Assim, o que torna Jesus o maior e mais importante presente de todos é principalmente traduzida nesta singular afirmação: “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos” (At 4.11).

Antes mesmo de Jesus nascer, a alegria em torno do que ainda era uma promessa em andamento se fez notória para duas mulheres. Maria fora visitar sua parenta Isabel, que também estava grávida e, assim que falou com ela, algo extraordinário aconteceu:

“Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre; então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim” (Lc 1.41-44). O fato é que havia uma inspirada empolgação no ar para aquelas que conheciam a verdadeira identidade do bebê, o Salvador que Maria carregava no ventre.

Assim que Jesus nasceu, alguns pastores guardavam o seu rebanho, quando um anjo lhes apareceu e disse: “Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.10-14).

Quando Jesus foi levado a Jerusalém para ser apresentado no templo, um homem chamado Simeão “tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de Israel” (Lc 2.25-32).

A vida de Jesus foi marcante porque Ele era o próprio Deus, o Criador do Universo visitando este planeta para cumprir uma missão. Precisamos nos maravilhar com a Sua encarnação, pois foi esse fato que abriu a porta da salvação para todos. É preciso celebrar o bebê, sem tampouco esquecer que é necessário confiar no Homem Perfeito e Salvador, pois é isso que torna o Natal tão completo.

Natal é sinônimo de presente, sendo Jesus Cristo o maior de todos. Natal é sinônimo de Salvação. Sem Jesus e sem salvação o Natal jamais será completo. Natal é também o tempo de reconhecer que só Jesus faz em nós a diferença que faz a diferença. Quando alguém crê e recebe Jesus no coração como seu Salvador pessoal e Senhor, tem os pecados perdoados, sua alma é cheia de paz e sua vida é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Este é o novo nascimento que nos habilita a viver o verdadeiro Natal.

O Natal, para ser digno do nome, precisa comemorar a encarnação do Verbo divino, o nascimento do Filho de Deus, como um presente de Deus, em nos propiciar uma tão grande salvação.

Neste momento de incerteza e polarização política, de atrocidades contra as liberdades individuais, de injustiças contra inocentes e permissividade com bandidos, do perigo de nossa nação ser depauperada, enfim, das inomináveis lutas por que passamos, todos nós precisamos clamar a Deus pela salvação e libertação que só o Cristo vivo pode efetivar.

A minha oração é que neste Natal o Senhor Jesus, Aquele que fez a maior diferença no mundo, tenha motivo para se orgulhar da diferença que estamos fazendo e do modo como celebramos o Seu aniversário.

Desejo a todos um Feliz Natal de salvação eterna para todos, com a especial presença e bênção do Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo! Amém!

Samuel Câmara é pastor da Assembleia de Deus em Belém