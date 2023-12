Passageiros no Terminal Rodoviário de Belém viajam para encontrar a família no Natal

A proximidade do Natal e Réveillon aumenta consideravelmente a movimentação no Terminal Rodoviário de Belém. Na noite desta sexta-feira (22), o fluxo de pessoas registrado no local foi intenso, com famílias inteiras que chegavam e partiam do terminal para destinos variados.

O psicólogo Vinicius Monteiro, 22 anos, está fazendo mestrado em Belém, mas todos os anos vai até a rodoviária para viajar até o município de Castanhal, onde sua família o aguarda com ansiedade para a festa do Natal.

“Já recebi muita mensagem da família perguntando ‘bora, cadê tu, vem logo’. O natal é sempre com a família e as expectativas são muito boas, porque geralmente eu passo o ano em Belém estudando, mas o natal é sempre com eles”, conta o psicólogo.

Assim como Vinicius, muitas pessoas se programaram para aproveitar o feriado prolongado do natal para viajar. De acordo com a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a estimativa é de que 27 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém, com aproximadamente 18.500 embarcados e 8.300 desembarques.

Cercado de malas e bolsas por todos os lados, o bancário Julian Pinto Cunha decidiu levar a família para o município de Ipixuna do Pará, nordeste do estado, para passar o natal na casa da avó. Segundo ele, a expectativa para o reencontro dos parentes é grande.

“É muita emoção porque é difícil conseguir reunir todo mundo para falar com a nossa avó, e é mais difícil ainda reunir todos os irmãos e netos. Então é uma ansiedade e expectativa muito grande”, relata o bancário.

Segundo o bancário, a família de Ipixuna do Pará também fica ansiosa para receber os parentes de Belém, que sempre saem da capital levando muita bagagem.

“Todo mundo tá esperando a gente chegar lá, por isso estamos levando toda a bagulhada, inclusive o peru descongelando aqui”, diz ele aos risos enquanto espera o ônibus chegar.

Vindo diretamente de São Paulo, a diarista Jacinete Pereira não via a hora de embarcar no ônibus com destino ao Maranhão. Animada, ela contou que estava ansiosa para reencontrar a mãe, que não vê a um ano.

“O coração fica a mil. Passar o Natal e Ano Novo para mim é muito importante, porque eu já não passo o aniversário com ela, então o Natal e Ano precisamos estar juntas. A minha mãe é o meu bem maior, eu amo ela”, conta Jacinete.