A dois dias da noite de Natal, comércio de Belém tem intenso movimento nesta sexta-feira

Os consumidores que deixaram as compras dos presentes de Natal para a última hora movimentaram o centro comercial de Belém na manhã desta sexta-feira (22). Muitas pessoas andavam pelas ruas em busca dos melhores preços e as filas para o caixa de algumas lojas se estendiam por todo o espaço, do início ao fim. A expectativa dos vendedores formais e ambulantes é de que, neste sábado e até domingo, o fluxo de pessoas seja ainda maior.

VEJA MAIS

Em uma loja de produtos de beleza, a alta de faturamento deve chegar a 60% em dezembro, segundo Danielle Marques, que trabalha como operadora de caixa. “O movimento começou a ficar mais forte desde o dia 1º. Todo dia aumenta, aparece gente, as filas enormes. Agora todo dia parece sábado, que é o mais movimentado. E acredito que ainda vai ter muito movimento. As pessoas até se planejaram bastante, mas na última hora o fluxo é sempre maior”, destacou.

Com filas que ocupavam todo o espaço da loja nesta sexta, expectativa é de que faturamento cresça até 60% (Thiago Gomes / O Liberal)

A loja do segmento de beleza conta com produtos dos mais variados tipos: maquiagens, produtos de cabelo, esmaltes e itens para unhas, necessaires, bolsas, acessórios e mais. Segundo a funcionária, não há um produto específico que é mais vendido - todos têm saído bastante, diz. “O mínimo que os clientes gastam é R$ 100 ou R$ 150. Uma comprinha já dá para levar bastante coisas, vários presentes”.

No segmento de ambulantes, a expectativa também é positiva. A vendedora Alba Helena comentou que o número de clientes aumentou muito desde a semana passada, e que neste final de semana “vai bombar”. “A gente está esperando por isso. Tudo está saindo, os clientes estão levando um pouco de cada”, detalhou. As peças vermelhas, por exemplo, já estão quase no fim, e a trabalhadora aguarda reposição para continuar vendendo.

Vendedora ambulante, Alba Helena tem poucas peças vermelhas, que esgotaram após procura intensa (Thiago Gomes / O Liberal)

Consumo

Quem foi ao comércio na manhã desta sexta foi a aposentada Sônia Souza, de 71 anos, para comprar os presentes que faltavam. Ela contou que mora nas proximidades e já havia pesquisado os preços, então conseguiu encontrar itens mais baratos. “Vim comprar os últimos presentes, papel de presente, cartãozinho. Estou levando para as afilhadas: copo e roupa de ginástica, shortinho para praia. Já comprei do pai, dos filhos, está tudo encaminhado”, mencionou.

A aposentada Sônia Souza, de 71 anos, foi ao comércio comprar últimos presentes e saiu cheia de sacolas (Thiago Gomes / O Liberal)

A consumidora ressaltou a preocupação com os gastos, mas disse que optou por presentes mais baratos, de no máximo R$ 50 cada. “O segredo é pesquisar antes. Como eu moro aqui pertinho, eu venho dar uma olhada. Gastei pouquinho, foi limitado, já me programei para não pesar muito o orçamento”, afirmou Sônia.

Já Martha Lycia, de 44 anos, que trabalha no segmento de beleza, foi até uma loja de maquiagem comprar presentes para algumas pessoas. “Eu ofereço serviços de beleza, e como maquiagem é nessa área, presenteio minhas clientes nessa época, a maioria das mulheres se interessa”, disse. Entre os produtos que ela já havia colocado na cesta estavam iluminadores, sombras, preparadores de pele, contornos e outros.

Martha Lycia decidiu presentear suas clientes com itens de beleza. Ela pretende gastar até R$ 200. (Thiago Gomes / O Liberal)

Quanto ao preço, Martha detalhou que a ideia inicial era gastar uma média de R$ 200 com as lembranças. O que ela gostou no estabelecimento onde fez as compras é que existe a modalidade de atacado, então, a partir de três itens iguais, o preço ficava menor.

Horário

O comércio de Belém vai funcionar, tanto nas vésperas do Natal como do Ano Novo, em horário estendido, conforme divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas-Belém). A entidade não separa, no entanto, as lojas de shopping centers das de rua, então o funcionamento é permitido para os dois tipos de estabelecimentos nos horários determinados – confira no infográfico.

Confira o funcionamento estendido do comércio de Belém:

Dias 22 e 23/12: até 00:00h

Dia 24/12: até as 19h

Dia 25/12: comércio fechado

Dia 31/12: até as 16h

Dia 1º/01: comércio fechado

Fonte: Sindilojas Belém