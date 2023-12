Belenenses planejam gastar menos no Natal, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Travessia que abrangeu 10 capitais estaduais, entre elas Belém, além de Brasília, revela que apesar das expectativas aquecidas do comércio, a maioria dos belenenses está planejando diminuir os gastos com produtos e serviços neste final de ano, incluindo o período festivo do Natal, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O levantamento destaca que 41% dos entrevistados nas capitais têm a intenção de reduzir suas despesas neste final de ano em comparação com 2022. Enquanto isso, 17% planejam manter os mesmos níveis de consumo. Somados, aqueles que planejam restringir seus gastos e os que pretendem mantê-los representam 58% do total de entrevistados. Por outro lado, 37% manifestaram a intenção de aumentar suas despesas, enquanto 5% não souberam ou preferiram não responder à questão.

Entre os itens mais desejados pelos consumidores, as roupas lideram, sendo a escolha de 29% dos entrevistados. Em seguida, com 19% das intenções, estão os bens duráveis, como geladeiras e TVs. Curiosamente, 15% afirmaram não ter planos de consumo para este período.

Além disso, os entrevistados demonstraram um grande interesse em atividades de lazer para o final de 2023. Com 9% das preferências, despesas com restaurantes, bares e festas ocupam o quarto lugar na lista de compras mais desejadas. A intenção de adquirir um celular vem em quinto lugar, com 7% das intenções.

Maioria planeja utuilizar 13º salário para pagar dívidas

No que diz respeito ao 13º salário, a pesquisa apontou que 57% dos entrevistados planejam utilizar esse dinheiro para pagar dívidas, enquanto 23% pretendem economizá-lo, e apenas 15% estão dispostos a utilizá-lo para consumo de produtos e serviços.

A pesquisa realizada pelo Instituto Travessia abrangeu São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Belém e Recife, além de Brasília, durante os dias 4 a 6 de dezembro. Foram realizadas 800 entrevistas por telefone, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa foi encomendada pelo portal Metrópoles.