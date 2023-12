No Norte, cerca de 90% dos consumidores preferem comprar em loja física, aponta pesquisa

Os consumidores da Região Norte do Brasil preferem comprar produtos para o Natal em loja física do que online. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em parceria com o Instituto Datafolha. Na região, a projeção de gastos nessa época é de R$ 3,2 bilhões. Ainda segundo o levantamento, no Norte, as pessoas esperam gastar, em média, R$ 327 com presentes.

Em todo o Brasil, 72% das pessoas devem ir presencialmente aos estabelecimentos comerciais, mas 30% dos entrevistados informaram que pretendem fazer compras online. O Norte lidera a preferência por compras em lojas físicas (89% dos entrevistados), seguido do Nordeste (75%), Sul (72%), Sudeste (68%) e Centro-Oeste (66%).

O estudo aponta que a preferência por compras presenciais aumenta quanto maior a idade do consumidor, chegando a 81% entre entrevistados acima de 60 anos, no Brasil. Em seguida estão as pessoas com idade entre 45 e 59 anos (78%), entre 35 e 44 anos (70%), entre 25 e 34 anos (66%) e entre 18 e 24 anos (64%).

Em relação à projeção de consumo com o Natal 2023, o movimento esperado em todo o Brasil é de R$ 42,9 bilhões, sendo que o maior volume deve se concentrar no Sudeste (R$ 18,5 bilhões). Em seguida, aparece o Nordeste, com R$ 11,1 bilhões, Sul, com R$ 6,7 bilhões, Norte e Centro-Oeste, com projeções de R$ 3,4 bilhões e R$ 3,2 bilhões, respectivamente.

Os consumidores Sudeste também são os que esperam desembolsar maior volume de dinheiro nesse período. Na região, as pessoas planejaram gastar, em média, R$ 481 com as compras de Natal, enquanto no Centro-Oeste, que ficou em segundo lugar, o valor é de R$ 475. Em todo o Brasil, o gasto médio projetado pelos consumidores é de R$ 418, mas no Sul (RS 416), Norte (R$ 327) e Nordeste (R$ 322), eles esperam gastar menos do que isso.

Ainda segundo a pesquisa da Abecs, quando perguntada se pretende gastar mais neste ano em relação ao ano passado, a população da região Norte (50%) apresenta resultado bem acima da média do País, enquanto o Sul se igualou a resposta mediana nacional, de 36%. Nordeste aparece em seguida com 35%, seguido pelo Centro-Oeste e pelo Sul, ambos com 30%.

“O levantamento da Abecs mostra que 63% da população têm intenção de comprar presentes no Natal, que é, sem dúvida, uma das datas mais importantes para o comércio”, afirma Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Abecs.

Forma de pagamento

Conforme o levantamento, o cartão de crédito é o meio de pagamento preferido entre os consumidores, com 38% da intenção de uso, seguido do dinheiro em espécie (35%) e Pix (29%). Outros 23% preferem pagar com cartão de débito, 2% com boleto bancário e 1% com cartão de loja. Entre os entrevistados que pretendem utilizar o cartão de crédito, 74% afirmam ter a intenção de parcelar sua compra.