A 7 dias do Natal, comércio de Belém amanhece movimentado nesta segunda-feira (18)

A movimentação no centro comercial de Belém, bairro da Campina, estava intensa na manhã desta segunda-feira (18). A circulação de pessoas à procura de roupas, calçados, acessórios e itens de decoração congestionou o trânsito desde o Boulevard Castilhos França, em frente à feira do Ver-o-Peso, até as ruas transversais. De acordo com lojistas, a quantidade expressiva de clientes está sendo vista desde o último final de semana, e deve seguir crescendo até o domingo (24), véspera do Natal. Quem passou pelo local hoje preferiu aproveitar o início de semana para antecipar as compras.

A costureira Raquel Silva, 41 anos, estava buscando itens de vestuário para ela e o filho usarem na noite de Natal. Ela separou R$ 200 de seu orçamento familiar para fazer as compras. “Eu vim pra comprar uma sandália rasteirinha e tentar comprar roupas pra mim e pro meu filho”, conta a autônoma, enquanto pesquisava pelo calçado em uma loja, na travessa Padre Eutíquio.

Lojas de roupas e calçados apresentavam maior movimentação de clientes (Foto: Thiago Gomes)

Raquel diz que havia procurado os mesmos itens em Ananindeua, cidade onde reside, e decidiu fazer uma pesquisa comparativa com o centro comercial de Belém, há uma semana. “Lá, eu só encontrei bermudas de 80 reais. Aqui, já encontrei uma promoção de três por R$ 50. O vestido que eu quero tá 140 reais lá, e aqui, tem de R$ 45”, revela. Hoje, ela voltou à capital para adquirir as peças, acreditando que o início de semana fosse mais tranquilo. “Não vou ter tempo de vir depois”, explica.

A gerente comercial Iracy Ribeiro, responsável pelas vendas de uma loja de confecções localizada na rua Conselheiro João Alfredo, relata que o movimento de clientes tem aumentado desde o início do mês de dezembro. “Esse final de semana, pra nós, foi bom, graças a Deus. Em termos de comparação com o ano passado, tá sendo melhor esse ano”, avalia. Na opinião da gerente, em 2022, os consumidores ainda tinham receios quanto a aglomerações, após dois anos de pandemia de Covid-19 que impuseram restrições de circulação social.

Sobre a expectativa para o pós Natal, Iracy observa que é comum haver flutuações: “Todo ano é assim, as vendas baixam um pouco. Mas quando chega uns dois dias antes do final do ano, já melhora. Os nossos preços já são bons, justamente pra atrair o cliente”, complementa. A maior clientela da loja, segundo a gerente, é feita de mulheres que compram roupas para elas próprias e para os homens da família (pais, filhos, maridos). As peças que mais têm saído, de acordo com Raquel, são: vestidos sociais e peças do tipo jeans, para ambos os gêneros.

Horário de funcionamento

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), nesta semana, as lojas do Centro Comercial de Belém funcionarão nos seguintes horários especiais:

19 a 20 de dezembro: até 23h

21 a 23 de dezembro: até 00h

24 de dezembro: até 19h