Vendas antes do Natal ficam intensas no centro comercial de Belém neste sábado

Cada vez mais perto do Natal, as lojas e ruas do centro comercial de Belém já estão cercadas de luzes coloridas, bonecos de Papai Noel e principalmente, cheias de consumidores. A procura pelos presentes e compras das festas de final de ano se intensificaram essa semana, neste sábado, 16. Os comerciantes perceberam um aumento significativo nas vendas desse ano, em relação ao final de 2022. Roupas e enfeites natalinos são os mais procurados pelos consumidores.

Nas primeiras horas da manhã, o clima já era bastante intenso. Segundo o vendedor Miguel Gerônimo, “acredito que aumentaram bastante as vendas em relação ao ano passado, a procura por enfeites natalinos aqui na loja está muito alta”, afirmou. Miguel destacou ainda que nesta última semana, a loja vendeu 3% a mais do que na última semana do ano passado, em relação a esses enfeites.

Já o comerciante, Milson Souza, de uma loja de roupas do centro comercial, comemorou o sucesso das vendas. “Graças a Deus nesta última semana estamos vendendo muito bem, de tudo um pouco quando o assunto são roupas femininas, principalmente, nossos vestidos para as festas de final de ano”, destacou. O comerciante percebeu ainda, uma alta também nas vendas em atacado.

A autônoma, Alessandra Nunes, deixou para fazer as compras de Natal neste sábado e se assustou com o movimento intenso pelas ruas do centro comercial da capital paraense. “Eu vim com meu marido nesse sábado, pensávamos que ainda estaria mais tranquilo, mas já tem muita gente”, afirmou. Alessandra comentou ainda que segurou as finanças de agosto a novembro, para poder ter um dezembro mais tranquilo e conseguir realizar todas as compras de final de ano.

Já a cabelereira, Tatiane Zagury, acredita que esse movimento mais intenso do ano, pode ser pelo fato das pessoas estarem mais seguras para sair de casa. “Ano passado, muita gente ainda estava insegura devido a covid-19, meu sentimento é que esse ano as pessoas estão mais seguras para sair e fazer as compras sem medo”. Para atrair ainda mais clientes, as lojas investem em promoções e grandes placas de desconto nas peças mais procuradas. Para Tatiane, foi o que mais chamou atenção dentro de uma loja de roupas, o grande cartaz anunciando preço baixo.