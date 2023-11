13º salário e festas de fim de ano movimentam indústria e comércio paraense

As festas de fim de ano têm significado importante para a indústria e o setor de varejo no Estado do Pará. Empresas, municípios e estados que ainda não fizeram o pagamento da primeira parcela do 13º salário, devem liberar o recurso aos trabalhadores até o dia 30 de novembro. O salário extra estimula diversos setores do comércio, impulsiona as vendas, injeta uma quantia considerável na receita do Estado, estimula contratações de temporários e ajuda na quitação de dívidas de grande parte da população. Indústria e setor comercial também se beneficiam com a alta nas vendas em datas promocionais como Black Friday, na próxima sexta-feira (24), e festivas, entre elas o Natal - data mais importante do comércio - e Ano Novo.

Everson Costa, Supervisor técnico do Dieese/PA, explica que a entrada do 13º salário na economia paraense vai injetar cerca de 5,8 bilhões de reais no Pará, um crescimento de 18% do valor pago no ano passado. Mais de 2 milhões de pessoas terão acesso a esse rendimento, que será fundamental não só para promover as compras de final de ano e para pagar dívidas, mas principalmente para circular e fortalecer os setores de comercio e serviço.

VEJA MAIS

“A gente está falando de uma espera de doze meses que injeta na economia mais recursos, que faz com que ele (o 13º salário) seja também um termômetro e indicador desse momento, afinal de contas, crescer 18% este ano é também reconhecer que aumentamos o número de postos de trabalho e pessoas aptas a receber esse rendimento, sejam servidores públicos, trabalhadores domésticos e principalmente os trabalhadores com carteira assinada. É uma renda extra que chega em um bom momento, principalmente para equacionar dividas e para promover o consumo voltado para as festas de fim de ano", diz Everson Costa.

Cuidados na compa

Porém, o supervisor técnico do Dieese-PA também recomenda cautela aos trabalhadores na hora de utilizar o 13º salário. "Além do desejo de compra é necessária muita pesquisa de critério na hora da busca online e das lojas físicas, atentar para as condições dos produtos, das garantias, mas principalmente das diferenças de preço. Afinal de contas, são 12 meses de espera para o recebimento do 13º salário e nesse momento de adquirir, gastar ou comprar determinado produto, mesmo com uma grande promoção como a Black Friday, ainda é necessário lembrar das boas práticas de pesquisa de preço".

[[(standard.Article) Black Friday: chegada da data aumenta expectativas de lojistas; ACP espera alta de 5% nas vendas]]

O economista Valfredo de Farias enfatiza a importância do 13º salário na receita do estado como o principal motivador de aceleração da economia neste período do ano. “As empresas vendem mais e isso gera faturamento, mas também gera imposto sobre esse faturamento. Quanto mais uma empresa fatura, mais ela paga impostos e pagando mais impostos, há mais dinheiro na mão do governo para investimentos em saúde, educação e infraestrutura".

No entanto, ele observa que é importante considerar a variação de impacto entre os estados, dependendo da estrutura econômica local. “O 13º é muito importante para a economia, principalmente porque coloca mais dinheiro no mercado e toda vez que isso acontece, essa receita é direcionada para o consumo. Quando você tem uma economia que consome mais, as empresas começam a melhorar sua rentabilidade, produção e faturamento, movimentando também a indústria e sua cadeia", continua Valfredo.

Expectativa de vendas

Lorenzo Mangabeira é consultor em varejo e também varejista. Ele explica que a Black Friday é uma promoção importante, pois serve para que o setor possa renovar os estoques para o final do ano.

“A Black Friday tem um impacto muito positivo porque além de ajudar na alavancagem das vendas, ela também ajuda a desmobilizar o valor de estoque e serve para o consumidor ter contato com marcas que ele nunca teve contato por conta do preço. Nesse fim de ano, vou pagar duas parcelas do 13º salário. Então, são meses de consumo crescente no final de novembro e início de dezembro, alavancados pelas promoções de Black Friday e vendas de Natal", ressalta. "Também há incremento na geração de empregos, já que é uma época de contratação para que possamos dar conta da demanda, que aumenta substancialmente nesse período", continuou.

Segundo ele, a expectativa é que haja um aumento de 50 a 60% nas vendas de varejo dependendo do segmento da economia entre os meses de novembro e dezembro, que é quando são pagas as parcelas do décimo".

Pagamento

O 13º salário começou a ser pago em 2023 com os aposentados, ainda no final do primeiro semestre. Naquele momento, o valor pago já movimentou a economia no período das férias escolares. A antecipação do 13º dos servidores públicos injetou antes do círio de Nazaré, R$ 300 milhões em toda a economia do Pará e agora mais de 70% desses recursos, quase 6 bilhões de reais, deve movimentar a economia pelos 144 municípios do estado. A aplicabilidade do recurso é diferente, dependendo de cada região e município.

Pix

Uma ferramenta que alavanca as vendas no país todo é o Pix. Criado pelo Banco Central, a forma rápida de transferência monetária já é uma das mais utilizadas no Norte do país. Um levantamento realizado pela plataforma Tim Ads, que mapeia hábitos de consumo, mostra que parte dos consumidores no Pará (25%) pretende gastar entre R$ 101 a R$ 500 na Black Friday. Outros 21% afirmam que gastarão entre R$ 501 e R$ 1.000. Somente 9% vão investir mais de R$ 2.000 em compras.

O Pix foi o método de pagamento mais citado (36% dos entrevistados), seguido por dinheiro (29%) e cartão de crédito com 20% das pessoas dentro desse recorte de consumidor.