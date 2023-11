Black Friday: Renner adota promoção; saiba quando ocorre e como aproveitar

Inicialmente originada nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, a Black Friday se tornou um sucesso global por facilitar a compra de objetos, móveis, alimentos e roupas pelos consumidores. No Brasil, a Renner também adotará a promoção para dar mais chances ao consumidor de comprar com bastante desconto.

Na edição deste ano, a empresa de varejo de roupas traz possibilidade de comprar com 70% de desconto. A promoção abrange moda feminina, masculina, infantil, calçados, bolsas e acessórios, moda praia, lingerie e moda íntima, perfumes, cosméticos e muito mais.

Quando é a Black Friday da Renner?

A Black Friday da Renner começa oficialmente no dia 24 de novembro de 2023. Além dessa data, a empresa garante que durante o mês de novembro o consumidor pode contar com promoções, cupons e descontos exclusivos

Onde ver e como aproveitar as promoções Black Friday da Renner?

Para ficar por dentro das promoções do Black Friday da Renner, o interessado pode verificar pelo site oficial e no aplicativo Lojas Renner - Comprar Roupas, disponível na loja de aplicativos do aparelho. Além da consulta on-line, o consumidor pode verificar e comprar itens nas lojas físicas de todo o Brasil.

Como aproveitar?

A Renner dará cupons de descontos exclusivos em produtos selecionados para o cliente usar em suas compras e aproveitar ainda mais a Black Friday. Para verificar os códigos acesse a aba "cupons" no aplicativo da loja ou "cupom de desconto" no site.

Quais as formas de pagamento na Renner?

Pix;

Boleto bancário;

Cartão de crédito em até 5x sem juros;

Cartão de Débito Virtual;

Cartão Renner ou Meu Cartão em até 7x sem juros ou 10x sem juros para beleza e perfumaria

Cartão-Presente

Com o Cartão Renner o cliente tem até 60 dias para pagar, seguindo as condições na página de regulamentos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)