Black Friday: lojas Americanas adotam promoção; saiba quando ocorre e o quanto de desconto

Inicialmente originada nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, a Black Friday se tornou um sucesso global por facilitar a compra de objetos, móveis, alimentos e roupas pelos consumidores. No Brasil, as lojas Americanas também participará da promoção para atrair mais clientes e limpar estoques. Conhecida no ramo varejista, a empresa se apoia no período para lançar mais uma edição da "Red Friday", a fim de promover ao público consumidor uma maior possibilidade de compras com desconto, tanto nas lojas físicas quanto no aplicativo.

Na edição deste ano, a Americanas traz ofertas de descontos de até 80% em até 10x sem juros, segundo o site oficial da empresa de varejo. A promoção abrange eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de beleza, perfumaria, moda e muito mais.

Quando é a Black Friday da Americanas? Em 2023, a Black Friday da Americanas começa oficialmente à meia-noite do dia 24 de novembro, com frete grátis e emparcelas de até 10x sem juros, seguindo requisitos da loja. No entanto, a empresa varejista já promove o "Esquenta Black Friday" durante o mês, com prévias e promoções antecipadas para que os consumidores aproveitem os descontos. Onde ver as promoções da Black Friday da Americanas? Para ficar por dentro das promoções do Black Friday Americanas e Esquenta Black Friday, o interessado pode verificar pelo site oficial, no aplicativo Americanas, nas redes sociais e nas lojas físicas da Americanas. Além dos descontos, os consumidores também podem se beneficiar do cashback oferecido pelo Ame Digital. Esse sistema permite que parte do valor gasto nas compras retorne ao cliente, para ser utilizado em compras futuras, incluindo em lojas parceiras. (*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Mirelly Pires)