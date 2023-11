Quanto tempo dura a Black Friday no Brasil? Confira até quando dá para aproveitar as promoções

Clientes e varejistas aguardam ansiosos por promoções e facilidades de pagamento promovidos pelo período da Black Friday, que ocorre todos os anos, em novembro. Mas, por quanto tempo duram as promoções da Black Friday? Confira o período oficial das promoções:

A Black Friday é uma importante data do comércio americano que faz parte também do calendário de outros países, incluindo o Brasil, onde empresas oferecem produtos e serviços com preços e condições mais atrativas.

Surgiu nos Estados Unidos e possui relação direta com o Dia de Ação de Graças. Normalmente, é feita no dia seguinte ao feriado americano, mas possui ofertas durante todo o mês de novembro.

Quanto tempo dura a Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, todos os anos. Em 2023, a data oficial será no dia 24.

Mesmo que o período de promoções tenha um dia específico, é comum que as ofertas ocorram durante todo o mês de novembro, em diversas lojas e vários segmentos, divididos entre produtos e serviços.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão