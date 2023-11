'Black Friday': lojas Magazine Luiza adotam promoção; saiba quando ocorre e o quanto de desconto

Inicialmente originada nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, a Black Friday se tornou um sucesso global por facilitar a compra de produtos, alimentos e roupas pelos consumidores. No Brasil, as lojas Magazine Luiza também adotaram a promoção para atrair mais clientes e vender mais. Conhecida no ramo varejista, a empresa aproveita o movimento para lançar a "Black das Blacks 2023", a fim de promover ao público uma maior possibilidade de compras com desconto.

Na edição deste ano, o Magazine Luiza traz a "Black das Blacks 2023", com ofertas de descontos de até 80%, segundo o site oficial da empresa de varejo. A promoção abrange móveis, roupas, eletrodomésticos, itens de mercado e até acessórios de informática, possibilitando a renovação da casa, do guarda-roupa e até em itens para equipar o automóvel.

Quando é a Black Friday do Magazine Luiza? Em 2023, a Black das Blacks Magalu ocorrerá no dia 24 de novembro, porém promoverá ofertas a semana inteira antes desse dia. Onde ver itens da Black Friday do Magazine Luiza? Para ficar por dentro das promoções da Black Friday Magalu, o interessado pode verificar pelo site oficial, no aplicativo Magalu, nas redes sociais, pelos nomes @magalu ou o @magazineluiza, e nas lojas físicas a semana inteira antes desse dia. (*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)