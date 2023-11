Black Friday: Casas Bahia adota promoção; saiba quando ocorre e o quanto de desconto

Inicialmente originada nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, a Black Friday se tornou um sucesso global por facilitar a compra de objetos, móveis, alimentos e roupas pelos consumidores. No Brasil, a Casas Bahia também participará da promoção para atrair mais clientes e esgotar estoques. Conhecida no ramo de varejo de móveis e eletrodomésticos, a empresa busca dar ao consumidor uma maior possibilidade de compras com desconto, tanto nas lojas físicas quanto na virtual.

Na edição deste ano, as Casas Bahia traz possibilidade de comprar em até 30x sem juros no cartão da loja, segundo o site oficial da empresa de varejo. A promoção abrange eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, e muito mais.

Quando é a Black Friday da Americanas?

Em 2023, a Black Friday da Casas Bahia começa oficialmente à meia-noite do dia 24 de novembro.

Antecipa Black

Antes mesmo do dia 24 de novembro, a empresa varejista já promove o "Antecipa Black" onde o cliente pode garantir produtos com o mesmo preço da promoção. Durante esse período, no entanto, as ofertas com preços de Black Friday são de tempo limitado e não voltarão no dia oficial da Black Friday.

Onde ver e como aproveitar as promoções Black Friday da Casas Bahia?

Para ficar por dentro das promoções do Black Friday da Casas Bahia e Antecipa Black, o interessado pode verificar pelo site oficial, no aplicativo Casas Bahia, disponível na loja e aplicativos do aparelho e nas lojas físicas da Casas Bahia.

Como pode ser feito o pagamento?

Pix;

Boleto;

Cartão de crédito externos;

Cartão de crédito Casas Bahia em até 30x

Carnê físico e carnê digital.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)