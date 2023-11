'Black Friday': lojas de joias Vivara adotam promoção; veja dicas de como aproveitar

Inicialmente originada nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, a Black Friday se tornou um sucesso global por facilitar a compra de produtos, alimentos e roupas pelos consumidores. No Brasil, as lojas de joias Vivara também adotaram a promoção para atrair mais clientes. Conhecida no ramo da joalheria, a empresa inicia a "Black Friday Vivara" a partir do dia 16/11, oito dias antes da data tradicional, para promover ao público uma maior possibilidade de compras com desconto.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como aproveitar as ofertas na Black Friday? Confira dicas para se planejar melhor]]

[[(standard.Article) Quanto tempo dura a Black Friday no Brasil? Confira até quando dá para aproveitar as promoções]]

Na edição de 2022, por exemplo, a empresa de joias vendeu mais de 1 milhão de produtos (apenas no e-commerce). Além de vender, a Vivara buscar informar aos compradores sobre dicas e boas práticas de compra na Black Friday. Confira:

Dicas para a Black Friday Vivara

Regionalização do site: insira seu CEP para verificar quais produtos estão disponíveis em sua região;

Atenção aos estoques: Fique em alerta para garantir todos os acessórios da sua lista de desejos, pois, por se tratar de uma promoção, muitos produtos podem esgotar rapidamente;

Atualização sobre descontos: Cadastre e verifique seu e-mail e redes sociais para ficar por dentro de todas as atualizações da Black Friday Vivara.

Como funciona a política de troca e devolução Vivara?

Mesmo bastante promovida durante o período de Black Friday, a política de troca e devolução Vivara segue o mesmo padrão de diversos outros segmentos, tanto nessa data quanto para compras feitas em outros momentos. Há, inclusive, duas situações de trocas possíveis. Confira:

Troca pelo site

Produtos promocionais: prazo de 7 dias para realizar a troca após o recebimento do produto;

Demais produtos: período de 30 dias para realização da troca.

Dentro do prazo de troca e devolução, o produto pode ser postado diretamente na unidade dos correios mais próxima.

Troca em loja física

O prazo é de 30 dias corridos a partir da data de recebimento do pedido. Nesse caso, o cliente deverá se dirigir até a loja mais próxima com o produto em mãos, a Nota Fiscal e a garantia. A troca, nessas condições, poderá ser realizada apenas uma única vez.

Além de optar pela troca por algum motivo, você pode avaliar outros fatores, como:

Verificar se o produto está na embalagem original, em perfeito estado e sem marcas de uso;

Verificar se o produto está acompanhado de Nota Fiscal e Certificado de Garantia Vivara;

Se for o caso, devolver o brinde enviado juntamente do produto devolvido.

.(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)