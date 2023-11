Castanhal: comerciantes se preparam para as vendas de Natal

Iniciou a contagem regressiva para a melhor época para os comerciantes, o Natal. As lojas e ruas de Castanhal já estão enfeitadas com luzes coloridas, bonecos de Papai Noel e as árvores de Natal. E, então, começa a procura pelos presentes e compras para as festas de final de ano.

A cabelereira Arlinda do Carmo Oliveira pretende ir às compras nesta semana para evitar o corre-corre. “Eu sempre escolho a primeira semana de dezembro para comprar o que vou precisar, como as minhas roupas de Natal e Ano Novo. Quero também comprar meu presente e as lembrancinhas da festa de amigo oculto que fazemos todos os anos no salão de beleza”, disse.

A empresária Elis Ricarda Santos fala que está preparada para receber os clientes em sua loja, na qual trabalha com roupas masculinas, femininas e infantis. Este será o primeiro Natal da loja, que inaugurou em agosto, e as expectativas da comerciantes são positivas para as vendas.

“Estou com o coração cheio de boas expectativas de que vai ser maravilhoso. Desde que a gente inaugurou estamos batendo as metas e por isso acredito que em dezembro não irá ser diferente. Até porque sabemos que em janeiro o movimento esfria um pouco e a procura é mais por roupas básicas como camisetas e moletons”, disse Elis Santos.

A empresária apostou em peças com muito brilho e nas tradicionais cores usadas nas festas: branco, amarelo e vermelho.

“Investi em uma coleção nova de final de ano com peças mais arrumadas com brilhos e nas cores mais usadas que são o branco, amarelo e vermelho. Os tecidos também são em malha, algodão que transmite aconchego e relembra coisas boas. Nada melhor do que estar bem vestido e feliz no Natal e é isso que queremos transmitir aos nossos clientes”, explicou a empresária.

A empresária Elis Ricarda Santos fala que está preparada para receber os clientes em sua loja. (Patrícia Baía / O Liberal)

Assim como as roupas, os aparelhos celulares mais sofisticados também são muito procurados nesta época do ano. E mesmo com valores um pouco elevados, as vendas são garantidas. É o que explica o empresário Rayphanuel Gomes, que tem dois anos de loja física.

“Estou preparado para as vendas, assim como muitos clientes que escolhem essa data para trocar de aparelho. A Apple lança aparelhos novos e os anteriores vão caindo de preço. O Iphone 11 pode custar até 3 mil reais, mas claro que depende muito da variação do dólar. Ano passado nosso faturamento foi próximo de 200 mil nessa época e nossa meta é ultrapassar esse valor”, observou o empresário.