Campanha 'Papai Noel dos Correios' é lançada no Pará

Há 34 anos, quando o Natal se aproxima, uma verdadeira rede de solidariedade se forma em torno dos Correios, mobilizando milhares de pessoas para atender pedidos que crianças em vulnerabilidade fazem ao Papai Noel. Trata-se da campanha “Papai Noel dos Correios”, que conecta pessoas que querem doar presentes a crianças que enviam cartinhas ao Bom Velhinho.

A campanha dos Correios no Pará foi lançada na manhã desta sexta-feira (17), na sede da empresa pública em Belém, na Avenida Presidente Vargas, com a presença do Papai Noel e crianças da escola estadual Rosalina Cruz, da Sacramenta. Durante o evento, quinze alunos já receberam presentes pedidos em suas cartinhas, doados pelos próprios funcionários dos Correios.

Alexandra Bonifácio, de nove anos, foi uma das alunas que teve o pedido de sua cartinha atendido. Ela ganhou um skate e ficou muito feliz. “Eu amei, porque era o que eu mais queria, foi o que eu pedi”, disse.

Campanha

A partir do lançamento ocorrido hoje, qualquer pessoa interessada pode escolher uma cartinha para “adotar” e presentear uma ou mais crianças. Basta procurar uma unidade da instituição que seja participante da ação ou acessar o Blog do Noel, onde as cartinhas estão digitalizadas.

De acordo com Marcelo Pinheiro, superintendente dos Correios no Pará, quatro mil cartas já foram cadastradas no Estado, escritas por alunos da rede pública de ensino. “Mas nossa meta é chegar a seis mil, sete mil cartinhas, todas atendidas. Porque a gente já cadastrou as escolas e agora vem a comunidade em geral, que vai trazer suas cartinhas, e as instituições parceiras também”, explica o gestor.

Além da sede em Belém, que recebe o maior número de cartas e de padrinhos e madrinhas que as “adotam”, a campanha acontece também em outros dois grandes pólos no Pará: em Santarém e em Marabá. “Lá, acontece de uma maneira menor, mas com a mesma intenção, de trazer alegria e atender aos sonhos de uma criança”, ressalta o superintendente.

Crianças da escola estadual Rosalina Cruz já ganharam os presentes que pediram nas cartinhas (Foto: Marx Vasconcelos | O Liberal)

Estímulo à escrita

A vice-diretora da escola estadual Rosalina Cruz, Elisângela Ferreira, acha que a parceria com os Correios foi muito positiva para a instituição de ensino. “Foi maravilhoso nossa escola ter sido escolhida para participar desse projeto, porque ele traz toda uma desenvoltura, no sentido de que as crianças é que produzem as cartas, elas que escrevem, algumas não sabem ainda escrever, então elas desenham o que elas querem. É muito bom, porque você acaba mobilizando toda a comunidade escolar, as professoras, os alunos, os pais, todas eles se envolveram na produção dessas cartinhas”, comemora a professora.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação para trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social. As cartas entregues pela comunidade em geral, de crianças de até 10 anos em vulnerabilidade social, também precisam ser manuscritas, como uma forma de incentivar a criatividade e a redação.

Como participar

Para enviar uma carta, é exigido o cadastramento do CPF da criança. O envio deve ser feito preferencialmente de maneira digital, no Blog do Noel. É necessário fotografar ou digitalizar a carta para enviar ao Blog. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Caso a família não consiga realizar a inscrição por meio do Blog, é possível entregar a cartinha, em papel, na Casa do Papai Noel na agência Central dos Correios em Belém.

Já padrinhos e madrinhas que queiram adotar uma ou mais cartinhas podem retirar o pedido em uma unidade participante da ação ou acessar o Blog da campanha, clicando em “Adoção On-line” e escolhendo a localidade. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presente solicitado. Há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples. As cartas podem ser “adotadas” até o dia 10 de dezembro e os presentes devem ser entregues pelos padrinhos e madrinhas até o dia 15 do mesmo mês. A logística de entrega para as crianças é realizada pelos Correios.

No caso de cartas físicas, a entrega de presentes deverá ser feita presencialmente na mesma unidade de adoção da cartinha. No caso de cartas adotadas pelo Blog, a entrega dos presentes deve ser realizada no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.