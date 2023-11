Belém recebe espetáculo 'Natal dos Doces' com papai Noel descendo de helicóptero

No próximo feriado, quarta-feira, 15/11, a partir das 16h, Belém receberá o Espetáculo “Natal dos Doces”, com a apresentação de diversos personagens natalinos, além da chegada do Papai Noel, a bordo de um helicóptero. A programação é gratuita.

No evento, as pessoas vão poder sentir a magia de uma das épocas mais esperadas do ano, com decoração exclusiva, repleta de cores, iluminação e ambientes instagramáveis para que todos fiquem mais próximos do mundo encantado do Natal.

No espaço, um dia após a grande chegada, o Papai Noel receberá o público, diariamente, sempre das 14h às 17h, e das 18h às 21h, para fotos.

“O evento de Natal do Bosque já é uma tradição em Belém. Em mais este ano, as nossas expectativas são as melhores. O Shopping estará vibrante, com programações imperdíveis voltadas para toda a família. Esperamos que todos venham e se divirtam”, disse a gerente de marketing do Bosque Grão-Pará.

Serviço:

Espetáculo Natal dos Doces

Data: 15/11/2023

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará

Hora: A partir das 16h

A programação é gratuita