Natal Solidário do Sicredi arrecada itens até dia 10 de dezembro, no Pará

Beneficiando projetos sociais em Belém, Ananindeua, Castanhal, Capanema e Santa Izabel, o Natal Solidário do Sicredi tem como objetivo promover o desenvolvimento das comunidades, por meio da solidariedade e do cuidado com as pessoas

O Liberal