Campanha Papai Noel dos Correios 2023 será lançada em Belém no dia 17

No próximo dia 17, ocorrerá em Belém (PA) o lançamento estadual da campanha Papai Noel dos Correios. O superintendente dos Correios no Pará, Marcelo Gomes Pinheiro, conduzirá a solenidade relativa a essa que é uma das maiores ações de Natal do país. O evento ocorrerá na Agência Central dos Correios, na avenida Presidente Vargas, 498, no bairro da Campina. O Papai Noel estará no evento para entregar presentes a 15 estudantes de uma escola pública de Belém, cujas cartinhas já foram adotadas por empregados dos Correios do edifício-sede no estado.

Esses alunos representarão as quase 4 mil crianças de instituições públicas de ensino que já enviaram suas cartinhas à Campanha Papai Noel dos Correios deste ano. No lançamento da campanha, o Bom Velhinho e o superintendente dos Correios serão acompanhados pelo corpo gerencial da empresa no Pará e pelo carismático Carteirito.

A campanha Papai Noel dos Correios há 34 anos recebe e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha.

"Os Correios convidam a sociedade a apoiar esta ação que faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha no estado estão disponíveis no endereço eletrônico: https://blognoel.correios.com.br/ ", como informa a empresa.



Lançamento Oficial da Campanha Papai Noel dos Correios 2023:

Data: 17/11/2023, sexta-feira

Horário: 9h

Local: Agência Central dos Correios (Belém)