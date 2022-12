Natal solidário: Banco da Amazônia entrega arrecadação de brinquedos e alimentos em Belém

A 18º edição da Gincana Natal Solidário do Banco da Amazônia entregou na tarde de terça-feira (20) a arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis para projetos a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Belém. Neste ano, foram arrecadados um montante de 8.698 donativos que serão entregues a partir desta quarta-feira (21) até sexta-feira (23). A ação ocorreu nos nove estados brasileiros onde a instituição atua.

Veja mais

Na capital paraense, a entrega contou com a presença do presidente do Banco da

Amazônia Valdecir Tose, e dos representantes das a seis entidades contempladas: Comunidade Santana do Fugido, Unidade de educação infantil Allan Kardec, Grupo Mãos Solidárias do bairro do Telégrafo, Congregação da Assembleia de Deus do bairro do Jurunas, Igreja do Evangelho Quadrangular de Outeiro, e Projeto Latinha Social do Barreiro.

Maximiana Silva, diretora da Unidade de educação infantil Allan Kardec, no bairro da Condor, conta que é uma satisfação receber a doação de brinquedos “ trabalhamos com 25 crianças carentes que, diariamente a 40 anos, são atendidas em nossa unidade de educação. Agora, podemos fechar o ano fazendo essa entrega que tanto alegrará a todos”, destaca.

Darciane Martins, da Igreja Quadrangular de Outeiro, ressalta que essa doação impacta positivamente a todos, incluindo uma comunidade venezuelana apoiada pela igreja: "A oportunidade de receber esses alimentos e brinquedos, é uma honra. Ajuda não somente os moradores da nossa ilha, mas todos que fazem parte dela, incluindo moradores venezuelanos que tanto precisam de nossa ajuda”, conclui.

Histórico da Gincana

A Gincana Natal Solidário funciona da seguinte forma: os colaboradores de todas as agências do Banco da Amazônia se mobilizam para arrecadar donativos que variam entre alimentos não perecíveis e brinquedos. A unidade bancária que arrecadar o maior número de doações, é a ganhadora.

A Gincana é realizada desde 2004 e ao longo deste período, já arrecadou mais de 150 mil donativos e beneficiou mais de 2 mil entidades, tudo isso com a solidariedade e mobilização de colaboradores, clientes do Basa e sociedade em geral.