Projeto 'Ceia Comunitária' leva cardápio especial às comunidades

Ceia natalina, música, apresentação cultural e do coral fizeram parte da programação idealizada pela prefeitura de Canaã dos Carajás, sudeste do estado, por meio do projeto “Ceia Comunitária” como parte das festividades de fim de ano no município.

O projeto está em sua segunda edição e, esse ano, beneficiou 12 comunidades que tiveram a oportunidade de prestigiar uma celebração cheia de magia e encanto. Os pratos natalinos servidos durante a programação foram preparados em parceria com os moradores dos bairros. A festa visa proporcionar momentos de fé, alegria e esperança às famílias, renovando o amor ao próximo e garantindo um lar cheio de paz.

Comunidades prestigiaram uma programação emocionante (Divulgação/ Diego Barbosa/ Ascom Canaã dos Carajás)

“Esse projeto sempre esteve em meu coração. Proporcionar a todos um momento único de alegria, fé e celebração pelo Natal por toda Canaã. A festa já se tornou tradição em nossa cidade e com a chegada de dezembro, já estava sendo aguardada pela comunidade ”, afirmou Josemira Gadelha, prefeita.

Para quem teve a oportunidade de participar, pôde vivenciar um momento de confraternização e fraternidade. Com um cardápio inspirado nas festas de fim de ano, muitos tiveram a chance de ter uma ceia de natal especial.

Cardápio variado e inspirado nas festas de fim de ano (Divulgação/ Diego Barbosa/ Ascom Canaã dos Carajás)

O evento desse ano, superou as expectativas e contou com a participação de 20 mil pessoas beneficiadas com a “ Ceia Comunitária”. Para a organização o momento foi inesquecível de confraternização entre os vizinhos, regado de músicas natalinas, boa comida, risos e amizades.