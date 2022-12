Voluntários da Assembleia de Deus participam de ensaio geral para cantata de Natal

Cerca de 300 voluntários participaram, nesta terça-feira (20), do ensaio geral para a Cantata de Natal da igreja Assembleia de Deus. As apresentações previstas para o próximo final de semana, duas no sábado (24) e duas no domingo (25), encerram as programações do tradicional Natal de Belém, celebração realizada pela denominação há 25 anos. O espetáculo que mistura encenações e cânticos sobre o nascimento de Jesus será apresentado em quatro sessões, sempre às 17h e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus, na av. Governador José Malcher.

A edição da cantata deste ano tem como tema “Natal de Jesus: caminho, verdade e vida” e contará com a participação de 70 músicos na orquestra, 140 coristas adultos, 80 crianças e adolescentes, 25 integrantes do coral de surdos, além da equipe de encenação e técnica. O diretor musical do espetáculo, Marcos Matos, destaca a integração entre os diversos grupos da igreja para que o espetáculo possa acontecer.

"Envolve todos os corais, a nossa orquestra, a equipe técnica da nossa igreja, então, existe essa mobilização conjunta para que a gente comemore essa data que é tão especial. E a mensagem que estamos querendo passar esse ano é a mensagem focada em Jesus como sendo o principal motivo do nosso Natal, Ele que veio a esse mundo, nasceu e morreu por cada um de nós”, afirma o regente.

Este ano, os espetáculos serão incrementados com cenas gravadas em pontos turísticos como a Pedra do Ver-o-Peso e no Forte do Presépio, na capital paraense. As cenas serão exibidas em três telões de LED durante as cantatas. A Cantata terá também participações de músicos e lideranças evangélicas que gravaram de outros países, como Angola, Equador, Moçambique, Ucrânia e Timor-Leste.

“O que move essas pessoas a fazerem isso é o amor que um dia encontraram em Jesus, por isso elas servem com alegria. É o nosso presente pra Jesus de reconhecer o significado dessa data, tudo que nós vivemos de fé, igreja, evangelho, depende do Natal quando há 2022 anos a estrela brilhou em outra Belém, na Judeia. O tempo passou e em Belém do Pará nós continuamos mantendo viva essa memória”, ressaltou o pastor explica o pastor Philipe Câmara.

Há pelo menos seis anos o violinista Giovan Amaral, de 18 anos, participa da programação em homenagem ao Natal compondo a orquestra e coordenando o naipe de cordas do espetáculo. Para o músico, a experiência é gratificante.

"É um privilégio, todos os anos, a gente estar aqui nessa data usando um pouco do nosso trabalho que é a música para fazer um espetáculo tão bonito, tão referencial na nossa cidade. É bastante trabalho, desde a logística de materiais, instrumentação, junção da orquestra com o coral, mas sempre é muito recompensador”, declara.

Para assistir aos espetáculos do Natal de Belém da Assembleia de Deus basta trocar alimentos não perecíveis por ingressos. O Templo Central da Assembleia de Deus e as lojas da Ortobom nos shoppings Boulevard e Pátio Belém são os pontos de troca. Cada quilo de alimento equivale a um ingresso. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo projeto “Missão Contra a Fome”, da Assembleia de Deus, que colabora para combater a fome no Pará.

Confira a programação completa:

• Dia 24/12 (sábado) – Cantata de Natal

17:30hs - 1ª Apresentação - Coral e Orquestra

19:30hs - 2ª Apresentação - Coral e Orquestra

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

• Dia 25/12 (domingo) – Cantata de Natal

17:30hs - 3ª Apresentação - Coral e Orquestra

19:30hs - 4ª Apresentação - Coral e Orquestra

Local: Templo Central da Assembleia de Deus