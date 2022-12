Consumidores lotam shopping, mas lojistas dividem opiniões sobre boas vendas

“Comparando com o ano passado está bem fraco, até porque saiu a segunda parcela do décimo terceiro”, a afirmação é da gerente de uma loja de roupas femininas, Lene Botelho, na noite desta terça-feira (20), há seis dias do Natal, no domingo (25). No entanto, o baixo faturamento apontado por Lene, num grande shopping, em Belém, na avenida Padre Eutíquio, não foi compartilhado por outros lojistas. Há vendedores festejando as boas vendas, neste final de ano.

Vendedor há três anos em uma loja de tecnologia, Mike Cardoso, está satisfeito com o faturamento do comércio. Ele contou que o movimento passou a ficar bom, este mês, a partir da segunda quinzena. "Os produtos começaram a sair aqui. A gente está vendendo caixa de som, fones de ouvido, muita gente compra para dar de presente notebook e acessórios como carregador portátil e aparelho de celular. A caixinha de som varia em média a partir de R$ 119, 90, a que é da JBS, mas tem até de R$ 2.500”, disse Mike.

O lojista informou que atualmente o que está mais saindo na loja de itens de tecnologia são caixas de som a partir de R$ 1.500. “Elas são maiores, mas têm conexão Bluetooth e têm bateria também, pode levar elas para onde quiser, para a praia. As pessoas estão comprando com cartão externo, parcelado e até em dinheiro mesmo”, afirmou Mike Cardoso.

Promoção de eletrônicos

O vendedor disse que a loja estava com a promoção de computador game, para criança, de R$ 4.500 a R$ 2.900, na promoção. “Ele sai completo, é bom para jogar e estudar, serve para tudo”, seguiu Mike.

Na noite desta terça-feira, o shopping da avenida Padre Eutíquio estava lotado. O que mais se via era gente pesquisando preços. “Repare, a maioria não tem sacolas. Eu percebo que não estão comprando presentes, estão comprando roupas para elas próprias. Algumas para o Natal, outras para o Ano Novo, alguma confraternização”, opinou a gerente da loja de roupas femininas, Lene Botelho.

"De blusa, eu tenho a partir de R$ 119, 90; e vestido de R$ 299,00. Os vestidos e blusas são o carro-chefe da loja plus size, é para as gordinhas mesmo. Este ano o nosso melhor movimento foi no Dia das Mães e no Círio, mas este dezembro está muito estranho. Espero que esta semana melhore”, afirmou Lene Botelho.

Entre dezenas de grupos de consumidores, o vigilante Oziel Souza, 42 anos, deixava o shopping por volta das 20h, ao lado da mulher dele, Selma Reis, de 46 anos, que trabalha com serviços gerais, e da filha dela, Maria Heloísa, de 5 anos de idade. O casal foi ao shopping comprar roupas e sandálias para eles próprios, incluindo a criança, que este ano, não ganhará brinquedo.

“Estou levando sandalinhas e uma sapatilha, estou satisfeita”, disse Selma. Ela afirmou que Oziel estava comprando tudo parcelado, com o 13º dele. “O meu décimo está guardado”, afirmou Selma sorrindo. "A gente tem uma média de R$ 400 para gastar, mas tudo parcelado”, confirmou Oziel, que disse ter achado os preços razoáveis.

“Este é o nosso primeiro Natal em que a gente resolveu fazer um amigo invisível e a gente está tentando dar o presente conforme o gosto de cada um. A gente estabeleceu o valor de R$ 50,00, bem baratinho, para caber no bolso de todo mundo”, contou a advogada Taíse Melo, fazendo pesquisa de preços ao lado da mãe, a advogada Fátima Melo e da irmã, Andréa Baía, que também é publicitária.

A mãe e as duas filhas sabiam o que queriam ganhar e escolheram dar de presentes ao 'amigo invisível’, da família. “Todo mundo deu sugestão de três presentes para ficar mais fácil para quem for dar o presente. A gente quer comprar tudo hoje. Eu quero sapato, minha mãe quer uma havaiana e ela quer uma blusa. A gente está atrás de roupas, utensílios de casa e perfume, que foi o que os nossos amigos pediram”, contou Taíse Melo.