Empresas transformam ação social em mudança de vida para internos de projeto em Castanhal

Chega o Natal e o espírito de solidariedade toma conta das pessoas. A ajuda com cestas básicas é um dos principais gestos de amor ao próximo nesta época do ano, mas duas empresas de Castanhal, no nordeste do estado, resolveram inovar e transformar uma ação social em mudança de vida para os internos do projeto ‘Missão Resgate’ que trabalha há 18 anos com o tratamento e a ressocialização de dependentes químicos. A ação aconteceu nesta terça-feira, 20, na agrovila Calúcia.

A Ramos Engenharia, que trabalha com engenharia ambiental, e a Ramos e Valadão, empresa de advocacia, desenvolveram o projeto socioambiental denominado “Um dia iluminado de Natal”, que presenteou o ‘Missão Resgate’, com cerca de meia tonelada de cestas básicas que vai abastecer o projeto e as famílias dos internos, o valor de 1500 reais, ministração de palestras e um pequeno curso de como cultivar hortaliças, fazer uma roça e um pomar.

“Começamos um projeto embrionário que vai muito além da entrega de cestas básicas de alimentos. Estamos aqui para ajudar o ‘Missão Resgate’ a se tornar um projeto auto sustentável e que consiga produzir a sua horta, roça e pomar. Hoje estamos entregando mudas de árvores frutíferas, além de 50 galinhas”, explicou o advogado Willian Ramos.

O projeto ‘Missão Resgate’ atende de 20 a 30 pessoas do sexo masculino, a partir dos 16 anos de idade, e quase todos os internos que estão atualmente assistidos pelo projeto são oriundos de famílias que trabalham com a roça. Para o engenheiro Patrick Ramos esta relação com o cultivo da terra é um grande aliando para que o projeto seja bem desenvolvido no local.

VEJA MAIS

“Vamos deixar implantado aqui o Safis- Sistema Agroflorestal que combina diversas culturas ao mesmo tempo e hoje está sendo implantado um sistema com mais de 60 tipos de muda dentro de um espaço que vai ter geração de árvores frutíferas, madeira para corte, roça e horta. Junto com tudo isso, estamos dando o treinamento de capacitação a eles e já aproveitando que são pessoas que já tiveram contato com a terra antes com seus pais. Todas as atividades que eles desenvolvem aqui, ajudam no tratamento e socialização”, explicou o engenheiro ambiental.

Para o coordenador e fundador do ‘Missão Resgate’, o pastor Marcelo Gomes, a parceria com as empresas vai ajudar a enriquecer o espaço, assim como o tratamento dos internos. “Estamos felizes por termos sido contemplados com esse projeto de Natal e que na verdade será de longo prazo. Já tínhamos o desejo de aproveitar melhor o espaço deste sítio e não sabíamos as técnicas certas e, hoje, estamos recebendo essa educação ambiental para iniciar e manter o que será produzido por nós a partir de agora”, disse o coordenador do ‘Missão Resgate’.

Antônio Marcos da Silva, de 20 anos, está no projeto Missão Resgate desde o começo do ano e ficou bastante empolgado com todo o aprendizado sobre o cultivo da bananeira. O rapaz já tinha trabalhado em um açaizal e disse que quando deixar sair do tratamento pretende trabalhar com a terra. “Hoje aprendi coisas que nem imaginava. Não sabia que tinha que plantar a bananeira de cabeça para baixo. Minha experiência foi por algum tempo com o açaizeiro, mas eu pretendo voltar a trabalhar com plantação um dia”, contou.

Surgimento

Os empresários Willian Ramos e Patrick Ramos são irmãos e já realizavam ações sociais há cerca de 10 anos, mas cada um em sua empresa e o “Um dia iluminado de Natal” marca a junção dos ideais em ajudar o próximo.

“Resolvemos unificar os projetos que tínhamos porque percebemos que juntos poderíamos promover um impacto muito maior e a visão que a Ramos Engenharia trouxe foi muito além do que pensávamos. Eu percebi que projeto da Ramos e Valadão era só entregar as cestas básicas e ir embora e a Ramos Engenharia não queria entregar somente, mas implementar um projeto”, explicou o irmão Willian Ramos.

Os irmãos uniram esforços e começaram no início do ano a fazer a captação de recursos e parceiros com os próprios clientes das empresas.

A escolha do projeto ‘Missão Resgate’ para ser agraciado com a ação socioambiental veio por meio de uma conversa com um amigo que disse que conhecia e fazia parte de um projeto que precisava de apoio. “O nosso amigo Jonas Filé foi quem nos apresentou a Missão e como já era algo consolidado com 18 anos de atuação percebemos que seria muito bom para o projeto conseguir se auto sustentar por meio da capacitação”, explicou Patrick Ramos.