Comunidade Caju realiza ‘Natal Missionário’ no bairro da Pedreira neste sábado

Em clima de fraternidade neste período natalino, a Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) promoverá, neste sábado (17), o Natal Missionário, que contará com atividades voltadas para toda a família. A programação será a partir das 9h, na Capela Sagrada Família — comunidade atendida pela Caju — localizada na avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém. Haverá pregações formativas sobre o tempo do Advento — período litúrgico da Igreja Católica que antecede o Natal — e o verdadeiro sentido do Natal, celebração da Palavra, louvor e café partilhado. A população também contará com entrega de cestas básicas, brinquedos e material escolar. A Caju reforça, ainda, que os voluntários que desejarem ajudar durante a ação podem se disponibilizar na missão.

O objetivo da iniciativa, além de levar um Natal mais digno, é evangelizar crianças, jovens e adultos. O grupo da Assistência Missionária da Comunidade Caju também realiza atividades evangelizadoras com a população do bairro da Pedreira, na região da paróquia de Aparecida, onde a Caju auxilia nessa missão.

Segundo a coordenadora do grupo da Assistência Missionária da Caju, Issae Sano, o objetivo é evangelizar na missão da unidade da igreja. “Mensalmente também fazemos ações com esse público realizando louvor, atividades com crianças, atendimentos médicos, etc. Todos os meses nossa equipe realiza formações, missas e algumas vezes promovemos atendimento médico. E para fechar essa ação no ano, faremos o Natal Missionário”, disse Issae.

Natal Missionário nas Ilhas

A Caju também realiza ações de evangelização e missionárias há mais de 10 anos com população ribeirinha nas ilhas da Região Metropolitana de Belém (RMB). No último domingo (11), foi realizada programação em três ilhas.

No decorrer do ano, a Caju realiza formações catequéticas e humanas para crianças, jovens e adultos nessas ilhas, que recebem no final os sacramentos da Primeira Comunhão e Crisma. De acordo com Issae Sano, o Natal Missionário é realizado na comunidade ribeirinha das ilhas há mais de uma década.

“Foram cerca de 60 pessoas servindo na missão, organizada pelo grupo da Assistência Missionária da Comunidade Caju, contando com a coordenação geral da comunidade, diácono, além dos participantes do grupo de música, entre outros, e a equipe de Saúde Bucal da Sespa”, afirmou a coordenadora.

Ainda de acordo com Issae, a programação do Natal Missionário contou com uma missa solene, presidida pelo padre Evandro e pelo diácono Roberto Andrade; café da manhã para toda a comunidade; além da doação de roupas, cestas básicas, material escolar, brinquedos e entrega de 300 kits de higiene bucal, ofertados e entregues pela equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa).

Durante a ação houveram doações de alimentos e roupas, como a Feira de Chocolate, por meio da empresa Faz e Acontece, que doou os alimentos arrecadados no evento para ajudar também na ação missionária de Natal nas ilhas. Foram cerca de 130 famílias alcançadas e 150 crianças atendidas na programação. A Arquidiocese de Belém é responsável pela evangelização de 6 ilhas da RMB, na área da Paróquia de São Francisco, em Cotijuba, sendo três delas confiadas para missões de evangelização realizadas pela Comunidade Caju: Ilha Nova, Paquetá e Urubuóca.

Serviço

Natal Missionário - Caju

Data: 17/12 (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Local: Capela Sagrada Família, comunidade atendida pela Caju, que fica na avenida Visconde de Inhaúma (entre a travessa Estrela e travessa Timbó)

