Compras de Natal: Lojas de Belém podem abrir até meia noite a partir desta quarta-feira

Com a proximidade do Natal, o comércio de Belém estende seu horário de funcionamento para atender a demanda e aproveitar ao máximo o melhor período de vendas do ano. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), a partir desta quarta-feira (21) até a próxima sexta-feira (23), as lojas da cidade estão autorizadas a ficar abertas até meia noite, conforme negociado em convenção coletiva de trabalho.

Shopping Centers e centro comercial já estavam com horários diferenciados desde segunda-feira (19), graças à permissão para funcionar até às 23 horas. Às vésperas do Natal, esses estabelecimentos estão prolongando ainda mais o seu horário de atendimento ao público.

Conforme divulgado pelo Sindilojas, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o funcionamento das lojas se estende das 8h30 à meia-noite. No sábado (24), véspera de Natal, as lojas podem abrir das 8h30 até as 19h. Elas devem ficar fechadas no domingo (25), dia de Natal. “Lojista, fique atento na hora de montar sua escala. Consumidor, planeje suas compras com antecedência”, orienta a entidade.

Shoppings

A partir desta quarta-feira até sexta, o Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, o Boulevard Shopping, na Doca, o Pátio Belém, na avenida Padre Eutíquio, e o Grão Pará, na avenida Centenário, terão lojas abertas de 9h a meia-noite. No sábado (24), véspera do Natal, as lojas desses centros comerciais funcionarão das 9h às 19h. Já no domingo (25), dia de Natal, apenas o cinemas irão abrir, obedecendo programação própria.

Já o Shopping Métropole Ananindeua, localizado na avenida Mário Covas com BR-316, em Ananindeua, está funcionando das 9 às 23h desde o dia 16, devendo manter esse horário até a próxima sexta. No sábado, 24, véspera de Natal, todos os espaços estarão abertos das 9 às 19h, e no dia 25, apenas praça de alimentação e de lazer estará aberta, das 16 às 22h. O cinema segue programação própria.

O Castanheira Shopping anunciou que, na semana do Natal, o horário de funcionamento será estendido de 9h às 23h.