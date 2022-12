Shopping Centers e centro comercial funcionam em horários diferenciados na próxima semana

Os principais shoppings centers e o centro comercial de Belém já definiram o seu esquema de funcionamento para os próximos dias, às vésperas do Natal. Todos estão organizando o prolongamento no horário das lojas, sobretudo na semana que vem, que antecede o dia 25.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), na próxima segunda e terça-feira (19 e 20), as lojas do centro comercial abrirão das 8h30 às 23h. Já de quarta a sexta-feira (21 a 23), o funcionamento das lojas se estende das 8h30 à meia-noite. No sábado (24), véspera de Natal, as lojas ficarão abertas das 8h30 até às 19h, enquanto no domingo (25), dia de Natal, elas estarão fechadas.

O Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, terá lojas e praça de alimentação e lazer funcionando das 9 às 23h, com restaurantes abrindo de 11h30 às 23h, nesta segunda e terça-feira (19 e 20). Já na quarta, quinta e sexta (21, 22 e 23), as lojas e praça de alimentação estarão abertas de 9h à meia-noite, enquanto os restaurantes, de 11h30 à meia-noite. No sábado (24), véspera do Natal, as lojas e praça de alimentação funcionarão das 9 às 19h, enquanto os restaurantes, de 11h30 às 16h. Já no domingo (25), dia de Natal, todo o shopping estará fechado, com exceção do cinema que obedece programação própria.

O Boulevard Shopping Belém, que fica na avenida Doca de Souza Franco, funcionará em horário estendido na quarta, quinta e sexta-feira (21, 22 e 23), com lojas e praça de alimentação abrindo das 9h à meia-noite e restaurantes, das 11h à meia-noite. No sábado (24), as lojas e praça de alimentação abrirão das 9h às 19h e restaurantes, das 11h às 19h. No domingo de Natal, todo o shopping estará fechado, exceto o cinema.

O Pátio Belém, na avenida Conselheiro Furtado, funcionará, na segunda e terça (19 e 20), das 9h às 23h. De quarta a sexta-feira (21 a 23), o shopping ficará aberto das 9h à meia-noite. No sábado (24), funcionará das 9 às 19h e, no domingo (25), funcionarão apenas os cinemas, de acordo com a programação.

O shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, abre, na segunda e terça-feira (19 e 20), das 9h às 23h. De quarta a sexta-feira (21 a 23), o empreendimento funcionará das 9h à meia-noite e, no sábado (24), das 9 às 19h, com os restaurantes abrindo das 9 às 19h. No domingo (25), o shopping estará fechado. Cinema, teatro, restaurantes, academia e crossfit seguem própria programação.

Já o shopping Métropole Ananindeua, na BR-316, em Ananindeua, funciona, entre os dias 16 e 23, das 9 às 23h. No dia 24, das 9 às 19h, e no dia 25, abre apenas praça de alimentação e lazer, das 16 às 22h. O cinema segue programação.