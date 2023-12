Natal: fluxo de pessoas nos shoppings se intensifica com a proximidade da data

Nem mesmo o dia chuvoso na capital paraense afastou as pessoas das compras para as festas de final de ano. Nesta quinta-feira (21), a quatro dias do Natal, o movimento foi intenso, sobretudo durante a noite, em um dos shoppings localizados no centro de Belém, próximo ao comércio. A busca por roupas para uso pessoal no final de ano e por presentes para amigos e familiares era a principal demanda das pessoas que frequentaram o local.

Mariene Cabral, de 35 anos, estava em busca de roupas e presentes desde a manhã. Ela contou que dedicou o dia a tarefa e pretende retornar na sexta-feira (23). “Eu vim cedo. Gosto de pesquisar, então primeiro fui no comércio e agora vim pra cá em busca do que ainda falta. Reservei dois dias para isso: hoje a amanhã”, afirmou a estudante enquanto escolhia algumas peças de roupas. “Em relação ao ano passado achei as coisas mais caras”, avaliou.

Heliane Lobato, de 43 anos, levou a filha Haila Tainá, de 15 anos, para comprar calçados e roupas. Elas moram em Moju, município a cerca de 127 km de Belém via Alça Viária, e contaram que aproveitaram o deslocamento à capital por conta do aniversário da mãe de Heliane. “A gente vem todos os anos nesta época a Belém devido ao aniversário da minha mãe que foi ontem, então aproveitamos para passar por aqui. Vamos voltar amanhã”, disse Heliane.

Osires Costa, de 53 anos, compartilhou que foi até o shopping para comprar roupas para os filhos Daniel, de 10 anos, e Pedro Henrique, de 21 anos. “É um sufoco esta época, muita gente. Eles estão andando aqui pela loja escolhendo as roupas deles e depois a gente se encontra, quando eles tiverem escolhido. Gosto de deixá-los à vontade até para que escolham que quiserem.Como já estou por aqui também tô aproveitando para levar duas camisas”, disse.

Entre os lojistas, a projeção é de um incremento no faturamento com a alta procura. “Nós estamos, graças a Deus, com uma excelente procura das pessoas nesses dias. Muita gente está atrás de roupas, o que é comum nessa época com base na experiência dos anos anteriores, então nossa expectativa para esse ano é boa. Acredito que vamos bater as vendas do ano passado”, projetou Nayara Maia, visual merchandiser de uma grande rede de varejo de roupas.

Confira o horário de funcionamento do comércio de dos shopping centers no Natal:

Comércio

No dia 24 de dezembro, o comércio funcionará com horário reduzido até às 19h. Já no dia de Natal, as lojas do centro comercial estarão fechadas, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Shopping centers

Boulevard Shopping Belém

24/12:

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação – 09h às 19h

Restaurantes – 11h às 19h

25/12:

Fechado, exceto cinema

Shopping Metrópole Ananindeua

24/12:

Lojas e quiosques: 9h às 19h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 19h

Cinema: De acordo com a programação

25/12:

Todo o shopping estará fechado

Cinema: fechado

Parque Shopping Belém

24/12:

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação – 09h às 19h

Outback - 11h às 19h

Coffee Lovers - 09h às 19h Cinema - Fechado

25/12:

Todo o Shopping estará fechado, exceto cinema, que funcionará de acordo com a sua programação

Shopping Bosque Grão-Pará:

24/12:

Lojas e Quiosques – 9h às 19h

Praça de Alimentação – 9h às 19h

Lazer e entretenimento – 9h às 19h

Cinema, Teatro, Restaurantes, Academia e Crossfit - Conforme a programação

25/12:

Lojas – Fechadas

Cinema – Conforme Programação

Restaurantes – Facultativo

Pátio Belém:

24/12 - 9h às 19h

25/12 - Lojas fechadas - somente cinema aberto

Castanheira Shopping Center

24/12: 9h às 19h

25/12: fechado