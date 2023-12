Vendas para a ceia de Natal aquecem a feira do Ver-o-Peso, em Belém

Apesar do tempo chuvoso, a maior feira a céu aberto da América Latina amanheceu bastante movimentada para as vendas de Natal, nesta quinta-feira (21). Quem foi ao Ver-o-Peso, hoje, encontrou uma variedade de frutas para compor a ceia natalina. De acordo com os feirantes que comercializam este tipo de produto, o movimento, que já estava intenso, deve aumentar a partir desta sexta-feira (22) até o domingo (24), véspera de Natal.

VEJA MAIS

Shirley Tavares, 47 anos, trabalha há mais de 30 anos no Veropa. Segundo ela, o movimento de clientes na “Barraca do Cizinho” foi favorável, nesta quinta-feira. “Aqui, as vendas começam mesmo [a se intensificar] nos dias 22, 23 e 24. Então, hoje, pra mim, tá ótimo”, analisa a fruteira, que tem vendido bastante pitayas, ameixas frescas e maçãs. A vendedora conta que costuma atender até às duas horas da madrugada do dia 25; principalmente, funcionários das lojas do comércio, que saem do trabalho na noite do dia 24. “Nunca tenho ceia, porque tem que trabalhar. Mas vale a pena”, conclui a feirante.

A feirante Shirley Tavares organizava os produtos na "Barraca do Cizinho", onde trabalha há 30 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Uma das clientes que estava comprando na Barraca do Cizinho, nesta quinta-feira, era a universitária Daniele de Freitas, 38 anos. Na sacola, ela levava uvas passas e ameixas secas. Antes, tinha passado pelo mercado de peixes para comprar filé de gó e bandejas de camarão rosa. “Tá muito caro, eu achei”, opina a cliente sobre os preços que encontrou. O tempo chuvoso mudou os planos de Daniele, que diz preferir voltar nos próximos dias ao Ver-o-Peso para concluir as compras da ceia natalina. “Sem condições nessa chuva. Tá lotado, a rua tá cheia, tá uma loucura”, revela a cliente.

Para atrair clientes, o casal Williane e Anderson Corrêa estavam usando um gorro de Natal enquanto ofereciam seus produtos. Em comparação com o Natal do ano passado, Anderson diz que a receita está sendo positiva: “Tá melhor, só que, em compensação, o valor das frutas tá bem mais alto. Aumentou o preço de tudo”, avalia o vendedor. Uva, maçã e morango eram as frutas mais procuradas. Outros itens da ceia, como nozes, cereja, pêssego e kiwi, também estavam com boa saída. “A gente espera o ano todo por essa época, pra gente aproveitar. É o nosso pé de meia que a gente faz aqui”, detalha o comerciante.

A feirante Williane Corrêa ajudava a cliente Ingrid Vitória a escolher morangos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A esposa de Anderson, Williane Corrêa, preparava uma caixa de morangos para a cliente Ingrid Vitória, 25 anos, levar para casa. A empreendedora trabalha no preparo de encomendas em uma doceria própria. Além dos morangos, ela aproveitou a passagem pelo Ver-o-Peso para fazer compras de Natal: “Muitas frutas e presentes para a família”. Com relação aos produtos alimentícios, Ingrid também observa alta de preços no comparativo com 2022. Para tentar economizar nas compras que ainda iria fazer, ela se programou para ficar até às 16 horas de hoje à procura de completar a lista de presentes.