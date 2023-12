Panetone de Tacacá é opção de sabor paraense para a Ceia de Natal

Desde 2019, morando em Santa Catarina, no sul do Brasil, a confeiteira paraense Erika Cavalcante Meireles, 35 anos, criou em 2021 o Panetone de Tacacá e, desde então, as vendas dessa opção para celebração do Natal não param de crescer. Melhor para Erika, que viu no talento gastronômico uma maneira de aumentar a renda da família para custear o tratamento da filha com autismo. Ela, o marido e a filha moram no bairro Forquilhinhas, em São José, na Grande Florianópolis (SC). Este ano, no clima do hit "Voando pro Pará", da cantora Joelma (com o tacacá marcando o refrão), o Panetone de Tacacá confirma que caiu no gosto do povo. Em 2022, ela comercializou 50 unidades, e, este ano, até agora, já foram vendidos 150 panetones.

"Em dezembro de 2021 foi quando eu criei essa receita. Tinha feito um tacacá para receber os amigos aqui em casa, que estavam querendo tomar tacacá, com saudade do Pará, e nessa época eu já estava vendendo produtos para a Ceia de Natal, e eu falei: Por que não um panetone de tacacá? Na época, eu já fazia de frango com requeijão, com recheio de bacon. Aí, tinha uma massa pronta aqui, e, então, eu disse: Vou fazer. Vi os ingredientes que eu tinha e deu supercerto. Compartilhei para os meus amigos, para eles experimentarem e superamaram", conta a chef criativa Erika.

Os amigos a incentivaram a colocar esse panetone na loja virtual de Erika, a @dy.coracao . São dois tamanhos do Panetone de Tacacá, um de degustação com 300 gramas e um outro, grande, com cerca de um quilo. Em geral, quem provou o degustação confirma que aprovou o produto, demandando o maior. "A expectativa este ano é triplicar o que eu vendi no ano passado", declara Erika. Em 2022, foram vendidos 50 panetones. Em 2023, entrou o menu degustação, reforçando a divulgação do produto, o que vem aumentando gradativamente a cada ano.

Preparo

A massa do Panetone de Tacacá leva um tipo de queijo específico que a chef prefere não revelar. No entanto, Erika conta que o recheio é todo feito à base dos ingredientes do tacacá. "Tem um ponto certo do tucupi, tem outras coisinhas ali que eu coloco também, para não ficar tão forte, mas a pessoa ao mesmo tempo em que sente o tucupi, sente camarão, sente jambu e sente a goma. É uma explosão de sabores. Tem um pouquinho de uma gourmetizada, porque a gente tem que inventar as coisas, e eu tasquei um queijo cuia (queijo reino). Ficou maravilhoso. Só provando para confirmar", explica Erika.

A chef tem recebido encomendas de pessoas de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), de Goiânia (GO), fora "a galera da minha Belém, também; no momento não estou ainda aí, mas vou em Belém, em outubro, se Deus quiser".

Erika Meireles destaca que começa o preparo do Panetone de Tacacá pela massa, na qual coloca queijo. O produto tem os dois descansos, como panetone normal. Depois, vai para o recheio cremoso, no caso, de tacacá, usando todos os ingredientes do tacacá. Somente a goma, que muda, para deixar a cremosidade, Mas nada alterando o sabor da goma ali junto, como explica a chef.

"E aí eu finalizo a decoração dele, que é imitando o nosso tacacá, dentro da cuia, o camarão, o jambu e mais um pouquinho do creme que eu faço em cima", destaca.

"Este ano, a demanda superou todas as minhas expectativas. Então, eu estou duplamente feliz, por conseguir divulgar a culinária paraense e também obter uma renda para ajudar no tratamento da minha filha", salienta Erika.