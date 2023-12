Comprar brinquedos para o Natal exige atenção redobrada dos consumidores

Na hora de comprar brinquedos para o Natal é importante estar atento às normas de qualidade e segurança dos produtos. Essa atenção redobrada pode evitar acidentes, principalmente envolvendo crianças pequenas.

Na manhã desta quarta-feira (20), a assistente social Joyse Alves, 35, comprou um presente para a afilhada dela, que vai completar 2 anos de idade. Joyse disse que se preocupa com a segurança do brinquedo na hora de comprar o produto. “Como ela é pequena, eu procuro ver se não tem peça pequena. Para ela não ingerir essas coisas”, contou.

O cuidado dela aumenta quando são brinquedos com peças bem pequenas. “As crianças ainda não têm noção, podem levar à boca e acabar ingerindo essas peças. Por isso, tem que ter muita atenção nesse sentido”, afirmou Joyse.

Além da segurança, ela também procura comprar algo que seja lúdico para a criança. “Como ela está nessa fase de dois anos, o que tem luz chama a atenção dela. Um brinquedo que toca musiquinha, algo que também seja de recreação”, disse. A assistente social disse que leva em consideração, primeiro, a segurança. E, em seguida, também procura escolher um brinquedo cujo valor caiba em seu orçamento. Joyse comprou uma boneca, no valor de R$ 60.

Dheison Sales e o filho Daniel, de 4 anos (Igor Mota/O Liberal)

Acompanhado da esposa e do filho, Dheison Sales, 36 anos, que é cobrador de ônibus, também comprou brinquedo para o filho. Um trenzinho que se transforma em robô, escolhido, aliás, pelo filho dele, Daniel, de 4 anos. “Na hora de comprar, eu levo muito em consideração se não tem partes cortantes, partes pontiagudas, ou coisas que podem se soltar”, disse.

Ele também se preocupa com a durabilidade do produto, para que não seja algo que quebre com facilidade, o que vai acabar irritando seu filho. Antes de comprar esse brinquedo, Dheison disse que fez o teste, para verificar a segurança do produto. “A moça permitiu que eu fizesse o teste e percebi que o produto tem uma certa qualidade”, afirmou.

Para ele o importante é a segurança do brinquedo, que Dheison procura conciliar com o valor da mercadoria. “Antes de efetuar o pagamento, eu dou uma olhada para ver se vale a pena. O meu filho escolhe o brinquedo, mas eu verifico a segurança”, disse. O trenzinho que ele comprou custou R$ 50.

Em nota, o Inmetro Pará listou três cuidados fundamentais que os pais precisam ter na hora de comprar brinquedos de natal para os filhos. Confira as orientações

Verificar se o brinquedo tem o selo do Inmetro

Checar a faixa etária, que deve estar compatível com a idade da criança que receberá o brinquedo

Ler as instruções do brinquedo, verificando se está em português.

Segundo o Inmetro, o selo de inspeção do instituto é a prova de que o objeto passou por avaliações de conformidade, caso não tenha, o brinquedo está irregular.

Sobre os riscos existentes no manuseio do brinquedo, o Inmetro declarou que é necessário sempre checar a faixa etária para a criança. "Não podemos dar a um bebê um brinquedo educativo com peças pequenas que podem ser engolidas, por isso verificar a faixa etária ao comprar o brinquedo para a criança escolhida", diz a nota.

Entre os riscos existentes em brinquedos não inspecionados, o Inmetro afirmou que as crianças podem ter "uma reação ao brinquedo se for tóxico, ou risco de se cortar se for um brinquedo com partes cortantes, que em uma brincadeira pode causar acidentes", declarou o instituto.