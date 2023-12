Crianças recebem brinquedos em programação natalina no Guamá

A noite desta terça-feira (19) foi de festa para dezenas de crianças reunidas em uma programação natalina realizada no Bar do Gil, localizado à rua Paulo Cícero, no bairro do Guamá, em Belém. Presentes como bolas, bonecas e carrinhos, entre outros brinquedos, fizeram a alegria da garotada, que também pôde desfrutar de um lanche oferecido pelos organizadores do evento.

A programação é realizada há p​elo menos dez anos, idade do filho de Gisele Santos, doméstica e moradora da área, que mais uma vez acompanhou Kauã Augusto na festa de Natal. “Há dez anos, idade do meu filho, eles fazem essa brincadeira aqui. Colocam música, dão lanche para a criançada e depois fazem organizam várias brincadeiras”, comentou, feliz por ver a alegria das crianças e por ver na festa um motivo que leve as pessoas a refletirem sobre o significado desta época do ano.

Kauã foi contemplado com uma bola, mas disse que ainda não vai usar. Segundo ele, vai guardar para brincar no próximo domingo (24), véspera de Natal, como manda a tradição.