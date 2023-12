Natal: crianças de Igarapé-Miri, no nordeste paraense, recebem 2 mil brinquedos neste domingo (17)

O Natal desperta uma corrente de solidariedade, que resulta na realização de ações solidárias destinadas, principalmente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma dessas iniciativas é promovida pelo analista de sistema Keynes Silva, de 40 anos, que mora em Belém.

Com a ajuda de amigos e familiares, ele arrecadou dois mil brinquedos que, neste domingo (17), serão distribuídos para crianças que residem nas zonas rural e ribeirinha do município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Será o “Natal Encantado”. Os brinquedos começaram a ser coletados no mês passado.

Com a ajuda de amigos e familiares, Keynes Silva arrecadou 2 mil brinquedos (Thiago Gomes/O Liberal)

Keynes disse que essa ação solidária começou há mais de 40 anos, com a avó dele, Raimunda Quaresma, que era conhecida como Dona Preta e faleceu há dois anos. “Quando a gente era criança, ela fazia o Natal. Tem muitos amigos meus, inclusive da minha idade, que ainda lembram que receberam o primeiro presente de Natal das mãos da minha avó”, contou. “Aí depois um tempo parou, voltou. E aí, esse ano, a gente está retomando de novo esse projeto para gente trazer um pouquinho de alegria para a nossa criançada”, afirmou.

A atividade também contará com Papai Noel, palhaços, grupo de dança, e brincadeiras. E, para os pais, uma ação de saúde e cidadania, com atendimentos médicos e emissão de documentos. Keynes Silva falou sobre o que esse momento significa para ele. “Me remete à lembrança da minha avó. O espírito de Natal...Levar um pouquinho de esperança, de felicidade, principalmente para as pessoas carentes no município”, disse. “Muitas não vão ter nenhum brinquedo no Natal. Então a gente vai permanecer com esse espírito de esperança, de pureza nas crianças”, afirmou. Ele escolheu Igarapé-Miri porque é o município onde nasceu.

Ação realizada pela Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) (Divulgação/Assessoria de Imprensa da Caju)

Comunidade católica também vai realizar uma ação neste domingo nas ilhas de Belém

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) também realizará, neste domingo (17), o “Natal nas Ilhas”, uma ação que visa levar doações, prestação de serviços e atividades de evangelização para comunidades carentes da região das ilhas de Belém. A programação será voltada para as ilhas de Urubuóca, Ilha Nova e Paquetá, que fazem parte da paróquia de São Francisco, em Cotijuba.

Coordenadora da Assistência Missionária da Caju, Eunice Begot disse que a estimativa é de que sejam alcançadas diretamente cerca de 150 pessoas com a ação. “Além da Santa Missa, haverá entrega de brinquedos, material escolar, cestas básicas e doação de roupas e calçados usados”, contou.

Também haverá a participação da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) com serviços de consultas médicas (clínico, ginecologista e pediatria), palestras sobre saúde bucal com entrega de kits, vacinação, teste rápido, farmácia, entre outros.

A assistência missionária realiza atividades de evangelização durante o ano todo nas comunidades ribeirinhas. Mas, no final do ano, além das catequeses e celebrações, a Caju busca levar também solidariedade. “Nosso objetivo é ⁠evangelizar, mitigar a ausência de serviços de saúde e levar a alegria da ressurreição para essas famílias”, disse a coordenadora.

