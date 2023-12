'Natal nas Ilhas': ação leva doações, serviços de saúde e evangelização à região insular de Belém

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realizará no próximo domingo (17) o “Natal nas Ilhas”, uma ação que visa levar doações, prestação de serviços e atividades de evangelização para comunidades carentes da região das ilhas de Belém. A programação será voltada para as ilhas de Urubuóca, Ilha Nova e Paquetá, que fazem parte da paróquia de São Francisco, na ilha de Cotijuba, em Belém.

De acordo com Eunice Begot, coordenadora da Assistência Missionária da Caju, a estimativa é de que sejam alcançadas diretamente cerca de 150 pessoas com a ação. “Além da Santa Missa, haverá entrega de brinquedos, material escolar, cestas básicas e doação de roupas e calçados usados”, comenta Eunice. Ela explica que haverá também participação da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) com serviços de consultas médicas (clínico, ginecologista e pediatria), palestras sobre saúde bucal com entrega de kits, vacinação, teste rápido, farmácia, entre outros.

A Assistência Missionária realiza atividades de evangelização durante o ano todo nas comunidades ribeirinhas. Mas, no final do ano, além das catequeses e celebrações, a Caju busca levar também solidariedade. “Nosso objetivo é ⁠evangelizar, mitigar a ausência de serviços de saúde e levar a alegria da ressurreição para essas famílias”, comenta a coordenadora.

Como ajudar

A Caju ainda está recolhendo doações de cestas básicas e brinquedos para a ação. Qualquer pessoa pode ajudar levando estes donativos até a sede da comunidade (localizada na avenida Almirante Barroso, 883) ou na Igreja São João Paulo II (na travessa Mauriti, 1753). As doações também podem ser feitas em dinheiro para o Pix financeiro@comunidadecaju.com.br (informar na descrição a mensagem “Natal missionário”). A Assistência Missionária receberá contribuições até o próximo sábado (16), véspera do Natal nas Ilhas.