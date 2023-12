Caravana Natal Encantado leva magia e alegria para os bairros periféricos de Belém

Dentre os dias 14 a 20 de dezembro, os moradores de Belém, Ananindeua e Marituba receberão a “Caravana Natal Encantado Equatorial”, que levará a sete bairros desses municípios uma programação com desfile do Papai Noel no trenó mágico, distribuição de brinquedos para crianças pré-cadastradas pelas lideranças comunitárias, teatro, shows musicais, danças, orientações sobre segurança com energia e oficinas de gastronomia. A programação ocorrerá sempre das 18h às 22h. A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura e Governo Federal, com produção da OMF, e patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura.

A ação começa no dia 14 dezembro em Marituba, no bairro Centro, depois seguirá para Ananindeua, no dia 15, no Icuí-Guajará e dia 16, no bairro Júlia Seffer. Em seguida, o projeto chegará a Belém, dia 17, no bairro do Jurunas, dia 18, no Telégrafo, dia 19, na Pedreira, e dia 20, no distrito de Icoaraci.

Segundo o produtor e idealizador do projeto Natal Encantado Equatorial, Olívio Rafael, a ação tem como principal objetivo, levar para as comunidades periféricas de Belém o espírito natalino de forma lúdica e democrática. “A ideia é passar os ensinamentos essenciais à criação da personalidade do indivíduo, além de levar entretenimento para uma população carente”, destacou.

Vale ressaltar que, exclusivamente, em Icoaraci, durante a semana da ação, haverá também, na praça Matriz, o mutirão com os serviços mais procurados da distribuidora de energia e o projeto E+ Geladeira Nova, do programa de Eficiência Energética da Equatorial, que sorteará, no dia 20, 60 geladeiras eficientes e econômicas para os clientes residentes do distrito. Para participar, os interessados devem ser clientes residenciais, baixa renda, e possuírem um eletrodoméstico antigo para a realização da troca.

Gastronomia do Amanhã

Em cada localidade onde a ação ocorrerá, no dia do evento, das 16h às 18h, haverá uma aula show do projeto Gastronomia do Amanhã, com a temática de comidas natalinas. Serão disponibilizadas 40 vagas para cada turma e as inscrições ocorrerão presencialmente nos bairros junto aos produtores da ação.

Além da Região Metropolitana de Belém, a Caravana Natal Encantado Equatorial também passa por outras regiões do estado. No dia 6, esteve em Marabá, no dia 14 estará em Cametá e Santarém e no dia 21 a ação ocorrerá em Brasil Novo.

Agende-se

“Caravana Natal Encantando Equatorial em Belém, Ananindeua e Marituba”

1 – Marituba (Centro) – 14 de dezembro

Local: Praça Matriz de Marituba (rua Pedro Mesquita, Centro).

2 – Ananindeua (Icuí-Guajará) – 15 de dezembro

Local: rua Santa Fé, em frente à escola Celina Dell Tetto.

3 – Ananindeua (Júlia Seffer) – 16 de dezembro

Local: Bosque Marajoara (tv Coletora Leste, Júlia Seffer).

4 – Belém (Jurunas) – 17 de dezembro

Local: Portal da Amazônia (rua Portal da Amazônia, entre Tamoios e Osvaldo de Caldas Brito, Jurunas).

5 – Belém (Telégrafo) – 18 de dezembro

Local: rua professor Nelson Ribeiro, em frente à Vila da Barca, Telégrafo.

6 – Belém (Pedreira) – 19 de dezembro

Local: Aldeia Cabana (rua Pedro Miranda, entre Pirajá e Enéas Pinheiro, Pedreira).

7 – Belém (Icoaraci) – 20 de dezembro

Local: Praça Matriz de Icoaraci (Av. Paes de Carvalho, 2).