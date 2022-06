Programações culturais agitam o mês de junho no Pará

O mês de junho é movimentado com programações para todos os gostos e idades: quadrilhas, festas, danças típicas, entre outros e em 2022 com a redução dos casos de Covid-19 e a flexibilização das medidas sanitárias em Belém e no Pará, as movimentações culturais estão fervendo.

Dentre tantas opções se destaca o Arraial do Pavulagem, que retorna este ano com força total e completa 35 anos de atividade; o Festejo Junino de Marabá, originário da cidade de mesmo nome e tombado como Patrimônio de Natureza Imaterial do Estado e o lançamento da nova produção dos Sampleados especial São João apresentando as riquezas do Pará como o Cordão de Pássaros Juninos.

O tema “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem” é uma homenagem ao tempo de atuação do coletivo de artistas formado por Ronaldo Silva, Júnior Soares e outros nomes relevantes para a cultura da Amazônia e as atividades começaram em maio com as primeiras oficinas e no dia 23 iniciaram os ensaios, que seguiram até o dia 29 de maio.

A abertura oficial foi no dia 9 de junho com a chegada do cortejo fluvial com a comitiva do Boi Pavulagem e os mastros de São João menino e os arrastões ganham às ruas a partir do dia 12 e continuam nos domingos de junho (19 e 26) e no primeiro domingo do mês de julho (3).

A Platô Produções escolheu o encanto da festividade junina na Amazônia como tema da sua nova produção, organizada em três episódios que apresentam manifestações culturais como Cordões de Pássaros Juninos, balancê das quadrilhas e as cores do boi bumbá do Arraial.

O primeiro episódio aborda o Arraial da Ilha com os pássaros juninos mostrando a sua sobrevivência, misticismo e imaginário e o público poderá curtir as apresentações tradicionais dessas manifestações. Este episódio foi gravado na Fundação Escola Bosque, em Outeiro.

O romance de uma estudante com um marinho no cenário de um arraial de vila organizado pelos moradores é o tema do segundo capítulo. Poesia, música e arte são os guias desta produção. E o terceiro e último episódio apresenta os bastidores da jornada das misses e das quadrilhas gravado na Estação Cultural de Icoaraci.

O elenco da nova temporada de webvídeos do Sampleados conta com artistas consagrados do cenário da região como Eloi Iglesias, Naieme e Jeff Moraes e artistas revelações, dentre eles, Letícia Moura, Pedro Paixão e Sandrinha, além da equipe já conhecida das produções.

Pré-lançamento da nova produção dos Sampleados especial São João será dia 16. (Ayla Anchieta)

Os moradores e personalidades dos locais das gravações também fazem parte do elenco junto com artistas de Icoaraci, Raimundo Nonato e a dupla Ney & Ra. E outras atrações culturais como as quadrilhas Brasileirinha, Explosão Junina e Pé de Muleque, Tereza Navalha, Luan Branche e o grupo trilhas da Amazônia. A produção musical é toda com músicas paraenses.

Outra programação que anima o mês é a 35ª edição do Festejo Junino de Marabá com o tema “Cambraia e Palmica, produtores ilustres da cultura marabaense”. O evento é uma referência na região sudeste do Pará e tem o objetivo de provocar a integração cultural e envolver todos os segmentos e grupos e a comunidade local a partir das danças de quadrilha, boi bumbá e rituais típicos da expressão caipira.

Festejo Junino de Marabá é referência na região sudeste do Pará. (SECOM/PMM)

O Festejo é realizado na Arena Junina, na Praça da Colônia de Pescadores, localizada na Orla de Marabá e tem uma estimativa de público em torno de 3 mil pessoas por noite com moradores da cidade e de localidades próximas como Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e Parauapebas.

O projeto também possui um lado social com a inserção de dezenas de crianças, adolescentes e jovens, que são frutos de projetos sociais e culturais que existem no município e dão visibilidade a ações sociais que retiram jovens em situação de vulnerabilidade social das ruas de Marabá.



A Equatorial Energia entende a importância dos projetos para a valorização e preservação da cultura do Estado e segue com o apoio para essas iniciativas. Não falta programação para aproveitar o mês junino, confere as datas e horários e chama os amigos para curtir junto.

Serviço:

Arrastões do Arraial do Pavulagem

Datas: 12, 19 e 26 de junho e 3 de julho

Local: Saída da Praça da República em direção à Praça dos Estivadores

Pré-Lançamento dos novos episódios dos Sampleados – especial São João

Data: 16 de junho – 19h

Local: Estação Cultural de Icoaraci, R. Padre Júlio Maria, 937-995 – Cruzeiro

Festejo Junino de Marabá

Datas: 24 de junho a 2 de julho

Local: Arena junina - Praça da colônia de Pescadores - Orla de Marabá