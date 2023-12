Pontos turísticos de Belém recebem brinquedos, alimentos e gibis para doação de Natal

Até as 11 horas da manhã, do dia 23 de dezembro, a Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Parque do Utinga serão pontos de arrecadação da campanha de Natal 2023 do projeto “Liga do Bem”. Brinquedos infantis, alimentos e gibis serão doados as famílias de ribeirinhos do entorno de Belém e a moradores das margens da rodovia BR-316, no trecho de Marituba até as proximidades da estrada de Mosqueiro.

As doações podem ser feitas no Armazém 3, da Estação das Docas; no entorno do Memorial Amazônico da Navegação, no Mangal das Garças e no centro de acolhimento do Parque Estadual do Utinga, segundo o horário de funcionamento de cada espaço.

Sobre o projeto Liga do Bem

O "Liga do Bem" é um projeto social sem fins lucrativos, que atua desde 2012 realizando campanhas solidárias. Este ano, a entrega dos materiais arrecadados será feita em três momentos: duas ações do "Natal dos Ribeirinhos" (13 e 21 e dezembro), quando 170 famílias receberão cestas básicas, lanches e brinquedos e durante o "Natal na Estrada", na manhã do dia 25 de dezembro, com a distribuição de mil brinquedos, gibis e cestas básicas ao longo da BR-316.

O projeto também está arrecadando doações em outros seis locais da capital paraense: Aslan (unidade Gentil), Academia Fit4you (Unidades Duque e Pedreira); Academia Luiza Duarte; Academia Up Fit e na Resolve Energia Solar. Quem preferir, pode encaminhar contribuições em dinheiro via Pix, para a chave: ligadobem.pa@gmail.com.

Para mais informações sobre a campanha, o projeto disponibiliza o número (91) 98205-4642 e o perfil no Instagram.