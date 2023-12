A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) promoveu nesta sexta-feira (15), em Belém, a 9ª edição da Cantata de Natal. O evento iniciou às 17h, no casarão histórico da Apae, localizado no bairro do Umarizal, com a apresentação de um coral da Assembleia de Deus, parceira da instituição. Em seguida, as crianças receberam a visita do Papai e da Mamãe Noel. A programação contou ainda com a inauguração da iluminação natalina do prédio, seguida pela apresentação de integrantes de quatro programas de atendimento a excepcionais ofertados pela associação, que entoaram sete canções de Natal.

A estudante Vitória Ribeiro, 24 anos, é mãe da pequena Pérola, que completou 11 meses de vida nesta sexta-feira. A criança nasceu com síndrome de Down e é assistida pela Apae Belém há seis meses. Mãe e filha participam do programa de estimulação precoce, que ajuda no desenvolvimento de meninos e meninas com deficiência por meio de serviços como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Vitória Ribeiro e a filha Pérola, de 11 meses, participam do programa de estimulação precoce ofertado pela Apae Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

A primeira Cantata de Natal da vida de Pérola envolveu um mês de preparação. Vitória explica que, apesar da impossibilidade de cantar pela pouca idade da filha, os ensaios foram feitos em sessões de terapia com trilha sonora natalina. “A música é voltada para apresentar os bichinhos do Natal, bem lúdico, pra ela prestar atenção”, conta a mãe.

“A gente olha e pensa assim ‘ah, ela é bebê e não vai lembrar’. Mas é tão importante para ela quanto para mim esse convívio com as pessoas, esse conhecimento”, destaca Vitória.

APAE Belém realizou a 9ª edição da ‘Cantata de Natal’, nesta sexta-feira (15)

A fonoaudióloga Fanny Rego, gerente dos serviços de saúde oferecidos pela Apae Belém, informou que o planejamento para a Cantata 2023 começou no início do ano e foi intensificado há dois meses. Nesse período, a música foi utilizada como recurso terapêutico nos atendimentos a usuários de 0 a 70 anos. “Esse ano, por exemplo, a gente construiu a nossa árvore de Natal. Todos os enfeites foram feitos por eles e pelos familiares que os acompanham nas atividades”, explica.

Mamãe e Papai Noel foram uma das atrações mais esperadas pelas crianças no evento (Ivan Duarte | O Liberal)

A APAE oferece atendimento nos eixos de assistência, educação e saúde, divididos em quatro programas: estimulação precoce (do qual Pérola participa); desenvolvimento infantil; desenvolvimento de adolescentes e jovens; e o específico para a fase de envelhecimento.

A programação reuniu familiares dos usuários, colaboradores e técnicos da Apae Belém. “É um resumo do trabalho realizado ao longo de todo o ano, onde eles [usuários] têm a oportunidade de colocar em prática toda a sua potencialidade, suas habilidades, e durante esse evento, mostrar à comunidade do que são capazes”, avaliou Fanny Rego.