Comunidade quilombola do Acará recebe ação social com serviços de saúde e doações

Uma ação social promovida pelo projeto Futuro Brilhante levou saúde, alimentos e lazer à comunidade quilombola Guajará Mirim, no município de Acará, nordeste do Pará, neste sábado (16). A 10ª edição do Natal Solidário envolveu uma série de atividades que visaram melhorar a qualidade de vida dos moradores, incluindo atendimento médico, ação educativa de higiene bucal, doação de brinquedos, brincadeiras, lanches e entrega de cestas básicas.

O evento, que contou com a colaboração de profissionais de saúde, dentistas e voluntários, foi recebido com entusiasmo pela comunidade. O líder da Associação de Moradores e Produtores Quilombolas da comunidade, Joelson Cunha, expressou sua gratidão pela programação.

"Estamos muito felizes em receber mais uma vez o pessoal do Futuro Brilhante em nossa comunidade. É gratificante poder proporcionar uma manhã tão alegre às nossas crianças, além de ser uma oportunidade de termos acesso a serviços essenciais que muitas vezes são limitados por aqui”, conta Joelson.

Todas as atividades foram realizadas na escola municipal Cruzeirinho. Após o café da manhã, o grupo de acadêmicos da Liga Acadêmica de Odontopediatria do Pará (LAOPED) entregou kits de higiene bucal às crianças e as ensinaram a escovar os dentes corretamente. Para a dentista Evellyn Rodrigues, o momento foi importante para prevenir problemas bucais na criançada.

“Nós ensinamos os movimentos da escovação e distribuímos os kits de higiene bucal. Assim, atuamos na prevenção de cáries e doenças periodontais. Esta foi minha primeira vez na ação e já quero voltar mais vezes. É lindo poder fazer diferença na vida dessas pessoas e espero que as crianças que estiveram conosco levem o que aprenderam aos seus irmãos, primos e amigos”, diz Evellyn.

Atendimento médico

Durante a programação, os moradores da comunidade puderam ser atendidos por médicos voluntários da ação. Ao saber que poderia marcar sua consulta de graça, a aposentada Maria Izete, de 75 anos, se emocionou. “Estou há 2 meses com minha perna inchada, sinto dores e ninguém explica o que tenho. Agora eu sei que é um problema de circulação e sei como cuidar, pois o médico me ensinou”, contou agradecida.