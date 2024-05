Parar de comer arroz prejudica a saúde? Veja as orientações de nutricionistas

O arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo, principalmente pela sua versatilidade de preparo e por ser uma imensa fonte de carboidrato. Porém, diante do preço alto ou em algumas dietas restritivas, o cereal acaba sendo cortado do cardápio de muitas pessoas. Isso pode provocar quadros de hipoglicemia, ocasionando baixa da pressão, dores de cabeça, tontura, indisposição e irritabilidade, conforme alerta a nutricionista Thaís Veloso, de Belém.

“O carboidrato do arroz é essencial para fornecer energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, na ausência do consumo de arroz, acredito que o maior prejuízo seria em relação ao fornecimento de energia para o nosso corpo. E, sem esse fornecimento adequado, a gente pode ficar indisposto, mais sonolento, mais irritado, ter picos de hipoglicemia, que seria a baixa de glicose no sangue”, explica Thaís.

A nutricionista Jamile Barros, também de Belém, destaca que o consumo de arroz faz parte da cultura alimentar do brasileiro e não há benefícios diretos relacionados à sua exclusão dentro de um contexto de alimentação saudável. “A redução drástica do consumo dos alimentos que fazem parte do grupo de carboidratos até mesmo compulsão alimentar”, alerta.

Qual a quantidade mínima por dia?

A quantidade indicada para ser consumida diariamente de arroz, incluindo almoço e jantar, é de, em média, 150 gramas. Levando em consideração que a pessoa deve consumir quatro colheres de arroz no almoço, quatro colheres de arroz no jantar. Então, em média, 150 a 160 gramas de arroz por dia, conforme destacaram as especialistas.

Mas a quantidade pode variar de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. A necessidade de carboidratos para um indivíduo saudável, é de 45 a 60% das calorias totais diárias.

O que comer no lugar de arroz?

As nutricionistas destaca que outras fontes de carboidrato podem substituir o arroz. Dentre elas: batata, quinoa, cuscuz, macarrão integral é pão.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)