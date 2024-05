Arroz tá caro? Veja 5 alternativas para substituir o cereal

A alta nos preços do arroz virou assunto em várias cidades do Brasil nos últimos dias. Isso porque as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul (RS) trouxeram perdas severas para a agricultura e, por isso, impactaram o preço de alimentos. E esse estado é o maior produtor de arroz do Brasil.

Diante dos preços mais caros, as nutricionistas Thais Veloso e Jamille Barros, de Belém, listaram algumas alternativas para substituir o cereal sem perda de nutrientes, uma vez que o arroz é uma excelente fonte de carboidrato.

1 - Batata

A melhor substituta para o arroz é batata, seja ela na forma de purê, cozida ou a batata doce. A batata doce é uma excelente fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, muito consumida por praticantes de musculação, como pré-treino.

2 - Quinoa

Outra alternativa é a quinoa, um cereal rico em proteínas e fibras que pode ser encontrado em forma de flocos, grãos ou farinha.

3 - Cuscuz

O cuscuz é riquíssimo em carboidratos, suprindo a ausência do arroz com primazia, pois ele possui uma absorção um pouco mais lenta, ajudando, assim, a regular a liberação de açucar no sangue da pessoa.

4 - Macarrão integral

Para quem tem desconforto ao consumir arroz branco, o macarrão integral é o mais indicado para substituir o cereal, porque é uma outra fonte de carboidrato e bastante comum também nas refeições diárias.

5 - Pão

O pão também é uma excelente fonte de energia devido aos carboidratos presentes na farinha. Além disso, é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina e o ácido fólico.

Fonte: nutricionistas Jamile Barros e Thais Veloso

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)