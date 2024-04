Componente encontrado no brócolis pode prevenir e tratar AVC, aponta estudo

Um novo estudo descobriu que, além das diversas propriedades nutricionais, o brócolis possui um componente químico natural que pode ajudar a prevenir e tratar o derrame. O artigo identificou que esse componente pode reduzir a formação de coágulos sanguíneos prejudiciais que podem levar ao AVC (acidente vascular cerebral), bem como melhorar o desempenho de medicamentos anticoagulantes. A pesquisa foi publicada em janeiro deste ano pela revista científica ACS Central Science, da American Chemical Society, e ganhou popularidade nas últimas semanas.

Em Belém, a nutricionista Jamile Barros repercute o assunto, explicando que o brócolis é um alimento rico em fibras, magnésio e ferro. “Seu consumo auxilia no trânsito intestinal, controle do açúcar no sangue, além de benefícios para o cérebro como melhora no raciocínio e concentração”, diz.

Brócolis pode ajudar a prevenir e tratar o derrame, aponta estudo. (Carmem Helena / O Liberal)

Jamile destaca que o vegetal pode ser consumido cru, cozido ou adicionado a outro componente do prato, como arroz, omelete e saladas. “O brócolis pode ser consumido cozido, adicionado no arroz, omeletes, sopas, cozidos, misturado em saladas. Pode-se acrescentar temperos como azeite, orégano, sal, entre outros. Além disso, a melhor forma de cozimento é no vapor, pois este alimento possui vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que se perdem no cozimento em água”, explica a especialista.

Prevenção ao AVC

A pesquisa citada aponta que a taxa de eficácia do tPA (ativador de plasminogênio tecidual), um anticoagulante utilizado para retardar a progressão dos danos ao cérebro, apresenta um aumento de 60% quando o medicamento é administrado com o composto derivado do brócolis. No estudo também descobriu-se que as moléculas derivadas do brócolis também foram capazes de retardar o início de um derrame, mostrando que ele também pode ser um agente preventivo para pacientes com alto risco.

No entanto, Jamile Barros alerta que não é apenas o consumo de brócolis que deve ser atribuído à prevenção ao AVC, mesmo que ele possua sim compostos anticoagulantes, pois é necessário ter uma alimentação saudável mais ampla, tendo esse vegetal incluído no cardápio.

“Acho que é muita responsabilidade para um alimento isolado. O brócolis contém sulforafano, que é um composto que tem princípio anticoagulante. Mas precisamos entender que esse benefício fará parte de um contexto de alimentação saudável e equilibrada, não dependendo somente do consumo deste alimento”, frisa a nutricionista.

O brócolis deve fazer parte de uma rotina de consumo adequado de alimentos in natura e minimamente processados, consumo adequado de fibras, e redução de industrializados, conforme detalhou a nutricionista.“Por fazer parte de um grupo de alimentos chamados foodmaps (alimentos que causam gases e distensão abdominal), pessoas que possuem sensibilidades intestinais, doenças inflamatórias do intestino ou disbiose, precisam de avaliação clínica. Uma dica para reduzir os sintomas gastrointestinais devido o consumo de brócolis é não temperá-lo com cebola e alho”, conclui.

O fisioterapeuta João Guilherme Barros, de Belém, relata que faz o consumo de brócolis com frequência (Carmem Helena / O Liberal)

Fisioterapeuta garante consumo de brócolis pela saúde

O fisioterapeuta João Guilherme Barros, de Belém, relata que faz o consumo de brócolis há bastante tempo, cerca de 4 a 5 vezes por semana ele prepara o vegetal para comer, seja na forma cozida ou ao vapor.

Há cerca de 10 anos, ele teve complicações cardiovasculares, mais precisamente doença arterial coronariana, que afetou as artérias que fornecem sangue para o coração, ocorrendo quando a via de passagem por meio das artérias coronárias, ou artérias do coração, se estreita por formação de placas, incluindo colesterol, depósitos de gordura, cálcio e outras substâncias.

Diante desse quadro, João Guilherme diz que “passei por duas cirurgias cardíacas, sendo necessário a colocação de stents para restaurarem o fluxo sanguíneo na artéria coronária e trazerem um ritmo quase normal. No entanto, na segunda cirurgia eu apresentei um quadro de AVC devido às complicações do meu quadro cardiovascular. Logo, passei a tomar ainda mais cuidados com essa questão, além do coração”, relata ele.

Após esses incidentes, João informa que foi preciso melhorar ainda mais sua alimentação, tornando-se mais frequente o consumo de brócolis em sua alimentação. “Depois desses casos que tive, eu comecei a comer ainda mais brócolis, pois eu soube que ele tem componentes anticoagulantes, sendo algo bem importante para mim que já tive um AVC e doenças cardíacas”, disse o fisioterapeuta.

Principais benefícios do brócolis:

- auxilia na redução de colesterol

- melhora o trânsito intestinal

- controla o açúcar do sangue

- promove saciedade

- rico em ferro e magnésio

- melhora concentração e raciocínio

- possui antioxidantes que melhoram a saúde dos olhos

- rico em vitamina C, promove melhora da imunidade

- pobre em gordura e baixo em calorias

