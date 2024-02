Receita de almoço feita em apenas 15 minutos; confira o passo a passo

Nada melhor do que conseguir preparar o almoço em apenas alguns minutos, sem deixar de lado a qualidade no preparo e no sabor, não é mesmo? Com isso, o Oliberal.com separou uma receita fácil, prática e super saborosa para quem tem muita fome e pouco tempo. Confira:

Receita de almoço rápido: Arroz de forno

Ingredientes do arroz

- 1 colher de óleo

- 2 xícaras de arroz

- Água a gosto

- Sal a gosto

Ingredientes do molho branco

- 3 colheres de óleo

- 1 unidade de cebola cortada em cubos

- 6 colheres de farinha de trigo

- 4 xícaras de leite gelado

- 1/2 xpicara de parmesão ralado

- Sal a gosto

- Noz-moscada a gosto

Ingredientes do frango

- 500g de frango

- 1 cebola

- 4 dentes de alho picados

- 1 cubo de caldo de galinha

- Folhas de louro a gosto

- Sal a gosto

- 2 colheres de óleo

- 1/2 pimentão verde picado

- 3 tomates picados

- 1 cenoura ralada

- 1/2 xpicara de azeitonas em rodelas

- Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

- Prepare o arroz normalmente e reserve;

- Já o frango, tempere com os ingredientes da lista e cozinhe. Em seguida, desfie a carne;

- À parte, prepare o molho branco. Para isso, frite a cebola até que fique transparente. Em seguida, adicione a farinha e deixe dourar;

- Junte o leite e mexa até obter um creme homogêneo;

- Acrescente o queijo parmesão e tempere com sal e noz-moscada.

Como preparar a montagem

- Num refratário, misture delicadamente o arroz com o frango refogado;

- Cubra com o molho branco, polvilhe com a mussarela e leve ao forno médio, pré aquecido, por 15 a 20 minutos ou até dourar.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)