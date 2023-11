Tradicionalmente, o escalope é um pedaço de carne desossado e amassado com rolo de massa ou martelo de cozinha. O processo é feito para quebrar as fibras da carne e deixá-la mais macia, sendo esta a característica da proteína.

Esse tipo de carne combina com preparos de molhos, sendo o mais comum o molho madeira, que ja é muito conhecido do paladar brasileiro. Saiba como preparar um escalope ao molho madeira com arroz à piamontese como acompanhamento.

Como fazer escalope ao molho madeira com arroz à piamontese

Ingredientes

800 g de filé mignon cortados em bifes finos

1 copo de arroz

4 colheres de sopa de manteiga

1 e 1/2 cebola pequena

3 dentes de alho

1 cubo de caldo de carne

75 ml de vinho madeira

200 ml de água

1 colher de sopa de molho inglês

200 g de champignon

1 colher de sopa rasa de amido de milho

1 lata de creme de leite

1 e 1/2 copo de leite

100 g de muçarela

1 colher de chá de farinha de trigo

Sal a goto

Modo de preparo

Arroz à piamontese

Cozinhe um copo de arroz e reserve. Dourar 1/2 cebola pequena ralada em uma colher de sopa manteiga. Adicione 1 colher de chá de farinha de trigo e frite. Acrescente o leite e mexa até encorpar. Coloque a muçarela, o creme de leite e 100 g de champignon fatiado. Mexa bastante até que a muçarela dissolva. Em seguida acrescente o arroz e misture.

Molho madeira

Em uma panela dore 3 dentes de alho amassados e uma cebola pequena ralada em duas colheres de sopa de manteiga. Dilua o amido de milho na água e acrescente ao refogado junto com o vinho madeira. Misture e coloque o caldo de carne e o molho inglês e sal a gosto. Em seguida mexa e deixe o molho encorpar. Acrescente 100 g de champignon fatiados.

Escalope ao molho madeira

Tempere a carne com um pouco de sal e frite na manteiga no ponto desejado. Arrume os bifes no prato e regue com o molho madeira, servindo junto com o arroz à piamontese.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com