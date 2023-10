O charque é uma carne salgada muito confundida com carne de sol. Apesar do processo ser parecido, o charque precisa estar bem desidratado para chegar no ponto certo.

Na receita de charque guisado, a carne fica macia sem perder o sabor, e sem precisar adicionar sal ou muitos temperos, pois só o da carne já é o suficiente. Veja como fazer a carne com legumes:

Como fazer charque guisado com legumes

Ingredientes

500 gramas de charque

2 litros de água

2 cenouras

4 batatas

400 gramas de abóbora

1 cabeça de brócolis

1 chuchu

1 cebola

3 dentes de alho

1 xícara de cebolinha e salsinha misturadas a gosto

Modo de preparo

Deixe o charque de molho na água por algumas horas para remover o excesso de sal. Posteriormente, corte em pedaços a carne e os legumes. Leve para uma panela de pressão e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos após pegar a pressão. Retire do fogo, corrija o tempero e sirva.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com