Como fazer carne moída com couve-flor e parmesão gratinado

A carne moída, além de super saborosa, é perfeita para o preparo de diversas receitas por ser prática e levar pouco tempo para o preparo. Já a couve-flor é uma hortaliça que vai bem com vários pratos e possui vitaminas como cálcio, fóforo e vitamina C. Juntanto os dois, além de um prato delicioso, a carne moída com couve-flor se torna um prato saudável e nutritivo.

VEJA MAIS

Como fazer carne moída com couve-flor

Ingredientes

2 colheres de azeite;

2 dentes de alho picados;

1 cebola em cubos;

500g de carne moída;

1/2 pimentão verde em cubos ;

1 tomate em cubos;

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto;

2 xícaras de couve-flor cozida al dente;

Parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma panela com o azeite e frite o alho até dourar;

Junte a cebola até murchar;

Coloque a carne moída e refogue por 5 minutos;

Acrescente o pimentão, o tomate, sal, pimenta e cozinhe até a água secar;

Desligue, misture o cheiro-verde e transfira para um refratário;

Cubra com couve-flor e polvilhe com parmesão;

Leve ao forno alto até aquecer;

Sirva em seguida.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com