Pane de energia elétrica afeta bairros de Belém e deixa moradores sem água

Partes dos bairros Val-de-Cans, Mangueirão, Marambaia, Castanheira e Souza, em Belém, estão com abastecimento de água interrompido e energia elétrica oscilante, chegando a ficar por períodos de tempo com o serviço totalmente interrompido. Segundo relatos de moradores dessas localidades, o transtorno começou no início da noite de ontem (5) e continua nas primeiras horas desta quinta-feira (6).

Em nota divulgada nas redes sociais, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o sistema que atende 18 bairros de Belém e três bairros e dois conjuntos de Ananindeua está comprometido por conta de uma pane de energia elétrica. A companha também diz que já acionou a concessionária de energia Equatorial Pará para resolver o problema.

Confira os bairros afetados

Por volta de 00h30, o trecho da avenida Almirante Barroso, que vai da avenida Tavares Bastos até o Túnel do Entroncamento, no bairro do Souza, estava no escuro, conforme foi informado à Redação Integrada de O Liberal.

Ivana Oliveira é professora universitária e moradora do conjunto Médici II, no bairro da Marambaia. Segundo ela, por lá, o problema da energia começou na última sexta-feira (30), após as fortes chuvas que derrubaram árvores e alagaram vias na Grande Belém. Desde então, o serviço está oscilante, o que vem causado preocupações em quem vive nos bairros afetados.

“A energia tem sido muito inconstante e os transtornos são muitos, a gente fica com medo de ligar os equipamentos, fora a insegurança nas ruas. Hoje foi o pior dia. Por volta de 20h, o serviço parou definitivamente, depois de cerca de duas horas voltou, mas oscilante, fica indo e voltando. Aí quando você se anima, porque a luz ficou dez minutos, aí volta a faltar de novo. Para completar a situação, ainda ficamos sem água”, relata a moradora da Marambaia.

“A gente fica na expectativa para que se resolva isso. Porque, no nosso caso, ainda tem um agravante, a minha família tem asma e são asmáticos graves, mas, se alguém tiver uma crise, não teremos como ligar os inaladores, porque eles correm o risco de queimar. Então, é uma situação lamentável e não temos nenhuma informação do porquê dessas quedas de energia e quando vai voltar ao normal", completa a professora.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à concessionária de energia Equatorial Pará sobre o motivo da falta de energia nos bairros e sobre a previsão de normalização total do serviço e aguarda um posicionamento.