Em dia de votação, bairros de Belém amanhecem sem energia elétrica

Em Belém, o domingo (2) de eleições começou com alguns bairros sem energia elétrica, devido a forte chuva do final da tarde de ontem (1). O problema não foi solucionado a tempo do início da votação nos bairros do Guamá, Cremação e Val-de-Cans. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou por meio de nota que todo o Estado está sendo monitorado junto à Concessionária Equatorial, quanto à interrupção do fornecimento de energia durante o primeiro turno.

Pelo Tribunal, foi confirmada a falta de energia em uma escola em Val-de-Cans, que está sendo resolvido. “Sobre a Cremação, houve falta de energia por conta de um cabo rompido, mas já foi restabelecida. No Guamá, a falta de energia foi apenas na escola Ruth Rosita e também já foi restabelecida”, informou.

Ainda de acordo com o TRE, a empresa apresentou um plano operacional e possui hoje durante todo o dia um representante junto ao Tribunal para monitorar todas as situações que possam ocorrer em todo o estado.

“Esse representante, juntamente com fiscais do TRE, possui um grupo compartilhado com pessoas responsáveis por várias áreas em todo o estado onde são abertos chamados e encaminhados prioritariamente as soluções, estrategicamente elaboradas para se obter um atendimento mais rápido possível e manter, na medida do possível, o transcurso normal da votação”, diz a nota.

O TRE enfatiza que caso falte energia nos locais de votação, as urnas eletrônicas 2020 possuem bateria interna com 12h de autonomia, o que permite que a votação continue enquanto a equipe técnica soluciona a interrupção com a máxima priorização.

De acordo com a Equatorial Pará, equipes estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia elétrica em trechos do bairro da Cremação. Que, segundo a empresa, foi afetado após uma árvore cair sobre a rede elétrica, rompendo um cabo. Ainda de acordo com a Equatorial, não há escolas eleitorais nos trechos impactados.

A previsão é que o serviço seja normalizado até às 09h30. A distribuidora reforça que as faltas de energia devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.