Quatro bairros de Belém continuam sem energia elétrica após forte chuva deste sábado (1º)

Pelo menos quatro bairros de Belém estão sem energia elétrica na noite deste sábado (1º), segundo relato de moradores. Partes da Cremação, São Brás, Guamá e Marambaia seguem com o serviço interrompido, desde a forte chuva que caiu na capital no final da tarde.

A Equatorial Pará confirma que registrou as ocorrências de interrupções do fornecimento de energia elétrica em trechos dos bairros citadas. Segundo a concessionária, não há previsão de retorno total do serviço, mas "equipes técnicas trabalham para normalizar completamente, o mais breve possível, o fornecimento de energia nos trechos impactados.

Por volta de 21h20, moradores da Cremação relataram que o serviço começou a ser normalizado em algumas partes do bairro.

A distribuidora reforça que as faltas de energia devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.