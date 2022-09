Tempestade derruba árvores e destelha casas na Grande Belém nesta sexta-feira (30)

A forte chuva, com ventania e raios, registrada na tarde desta sexta-feira (30), derrubou árvores em Belém e Ananindeua. Entre alguns registros estão o Bosque Rodrigues Alves, a avenida Marquês de Herval e outros vegetais no bairro da Marambaia. Houve registros de casas destelhadas e de água invadindo um supermercado na avenida Augusto Montenegro. Interrupções de energia também foram registradas.

Com a força do vento, parte vegetal do Bosque tombou para a avenida Romulo Maiorana e dificultou a passagem de alguns alguns veículos na via. Uma parte da estrutura de sustentação da grade do Bosque ficou abalada com o tombamento da árvore. O mesmo ocorreu na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira.

No bairro do Mangueirão e da Cabanagem há registros de imóveis sendo destelhados pela ventania (Reprodução / Redes Sociais)

Por enquanto, não há registro de feridos ou de acidentes mais graves envolvendo a tempestade desta sexta, que lembra a intensidade do temporal que caiu no último domingo (25).

Apesar dos estragos, houve quem encontrasse algum benefício com a chuva. O vegetal que caiu na Romulo Maiorana era um ingazeiro. Jean Fleury estava acompanhado do filho e parou o carro que dirigia para saborear a fruta que nasce da árvore. “Mais de 40 anos que não comia essa fruta. Gostinho da infância. Vou aproveitar e levar ingá para a minha esposa”, disse.